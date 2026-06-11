Una juez de Bogotá sentenció a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de cárcel por su participación en las irregularidades del contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a más de 7.000 escuelas rurales. Además, deberá pagar una multa superior a los 2.400 millones de pesos.

Condenan a Ottomar Lascarro Torres a más de 12 años de prisión por corrupción en el caso de Centros Poblados De la Espriella le saca casi 8 puntos de ventaja a Cepeda de cara a la segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel Condenan a Ottomar Lascarro Torres a más de 12 años de prisión por corrupción en el caso de Centros Poblados Una juez de Bogotá sentenció a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de cárcel por su participación en las irregularidades del contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a más de 7.000 escuelas rurales.

Además, deberá pagar una multa superior a los 2.400 millones de pesos. por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la De la Espriella le saca casi 8 puntos de ventaja a Cepeda de cara a la segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel El proceso judicial estableció que Lascarro Torres tuvo un papel determinante en la conformación de la unión temporal que posteriormente recibió el millonario contrato destinado a llevar internet a más deDe acuerdo con la decisión judicial, el empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y…e impuso una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que aún proceden los recursos legales establecidos en la legislación colombiana.

Capturan en Cereté, Córdoba, a contadora pública que desvió más de $3 mil millones hacia cuentas personales Durante la investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, se determinó que Lascarro Torres aportó información relacionada con dos empresas de su propiedad para acreditar la experiencia, capacidad técnica y respaldo financiero exigidos dentro del proceso de contratación. Según el ente acusador, estos documentos y antecedentes fueron utilizados para permitir la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, que posteriormente resultó favorecida con la adjudicación del contrato.

La Fiscalía concluyó que esta información indujo en error a los funcionarios del MinTIC encargados de evaluar las propuestas y otorgar el proyecto. Las irregularidades investigadas estuvieron relacionadas con el contrato de conectividad rural que superó el billón de pesos y que tenía como propósito ampliar el acceso a internet en miles de escuelas ubicadas en zonas apartadas del país.

Las autoridades establecieron que las maniobras realizadas durante el proceso contractual permitieron que la unión temporal obtuviera la adjudicación pese a no cumplir realmente con todos los requisitos exigidos. De acuerdo con la investigación, esos recursos fueron consignados en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La condena se suma a otras decisiones judiciales adoptadas dentro del caso Centros Poblados, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la contratación pública reciente, debido a las irregularidades que rodearon la ejecución del proyecto destinado a garantizar conectividad en escuelas rurales de Colombia





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