Condenan asesinato del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas en Casanare

El jefe de estado condena el homicidio del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas en Hato Corozal, Casanare, y ordena despliegue total de inteligencia para capturar a los responsables del ataque.

El Jefe de Estado ha emitido una firme condena pública tras el brutal asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Juan Sebastián Quintero Caldas. Este atentado fatal ocurrió en el municipio de Hato Corozal, ubicado en el departamento de Casanare, donde también resultó herido el subintendente Marcelo Miranda Cordero. La máxima autoridad del país no ha dudado en expresar su más profundo rechazo ante estos actos de violencia extrema dirigidos contra las fuerzas de seguridad.

Orden de Despliegue Operacional Total

Como respuesta inmediata a esta tragedia, el Presidente de la República ha ordenado formalmente el despliegue de todas las capacidades operacionales, de inteligencia y de investigación criminal disponibles. Esta instrucción busca identificar con total precisión a los autores materiales e intelectuales del ataque, así como asegurar que los responsables no puedan escapar del ámbito de la justicia. Las autoridades han dejado claro que el Estado mantendrá una presión constante sobre los grupos delincuenciales que atentan contra la vida de los agentes policiales.

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Compromiso contra la Impunidad y la Violencia

En un mensaje contundente, el Jefe de Estado declaró explícitamente que no permitirán que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia. Esta declaración refleja la política de cero tolerancia hacia quienes buscan desestabilizar la seguridad pública mediante la violencia. La garantía de que los victimarios serán capturados y juzgados se presenta como un deber ineludible del gobierno colombiano frente a la sociedad y las fuerzas armadas.

Estado Crítico del Subintendente Herido

Por su parte, el gobernador de Casanare, César Ortiz, ha proporcionado detalles sobre la gravedad de los hechos confirmando que el subintendente de la Policía, Marcelo Miranda Cordero, permanece en estado crítico tras ser atacado junto a su compañero. El ataque se dirigió contra una patrulla de la institución en el municipio de Hato Corozal, generando una profunda conmoción en la región. La salud de Miranda Cordero es motivo de preocupación constante para sus familiares y compañeros, quienes esperan una recuperación exitosa.

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Trayectoria y Legado del Patrullero Fallecido

La Policía Nacional ha confirmado que el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas llevaba más de 15 años de servicio en la institución, destacando su larga y dedicada carrera al servicio de la comunidad. Con profundo dolor e indignación, el cuerpo de policía ha rechazado el cobarde ataque criminal perpetrado contra nuestros policías en Hato Corozal, Casanare. Este largo periodo de servicio subraya el compromiso de Quintero Caldas con la seguridad ciudadana y el sacrificio que implicó su profesión.

Impacto Local y Reacciones en la Región

La pérdida de un agente con tan vasta experiencia representa un golpe significativo para la operatividad policial en Casanare y un duelo colectivo para toda la familia policial. Las autoridades locales y nacionales están coordinando esfuerzos para reforzar la presencia y la seguridad en el área afectada, especialmente en Hato Corozal. El ataque contra una patrulla de la institución no solo afecta a las familias de los involucrados, sino que también envía un mensaje de temor a las comunidades que dependen de la protección policial para su tranquilidad diaria.