Justicia colombiana condena a líderes de red criminal que traficaba bebés a Ecuador. Sentencias por falsificación y venta de recién nacidos a parejas extranjeras.

Un juez penal especializado de Cúcuta ha impuesto sentencias que oscilan entre los 30 y los 50 años de prisión a cuatro individuos vinculados a una organización criminal dedicada al tráfico de niñas, niños y adolescentes. Esta estructura, que operó durante un periodo específico comprendido entre el febrero de 2020 y el abril de 2021, fue desarticulada tras una investigación exhaustiva liderada por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador logró acreditar que los acusados financiaban y coordinaban la entrega de recién nacidos a parejas en el exterior mediante adopciones ilegales y documentación fraudulenta.

Roles principales en la estructura criminal

La cabecilla de la organización, identificada como Valeria Alejandra Pérez Herrera, recibió la condena más severa de 50 años de cárcel por los delitos de tráfico de menores y concierto para delinquir agravado. Ella se encargaba directamente del financiamiento de la banda y de la coordinación logística para sacar a los menores del país de manera ilícita. Su compañera en el liderazgo, Hernando Gómez Becerra, fue sentenciado a 48 años y dos meses de prisión por tráfico de menores. Gómez Becerra tenía a su cargo la captación de víctimas, buscando específicamente a mujeres gestantes o recién paridas en situaciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

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Falsificación de registros civiles en Silos

El mecanismo delictivo dependía crucialmente de la participación de un funcionario público corrupto, Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, exregistrador del municipio de Silos, en el departamento de Norte de Santander. Ramírez fue condenado a 30 años de prisión por tráfico de menores agravado. El acusado aprovechó su cargo oficial para emitir registros civiles falsos que atribuían la paternidad biológica de los bebés a Pérez Herrera y Gómez Becerra. Esta falsificación era el paso clave para obtener pasaportes auténticos y evadir los controles migratorios en la frontera con Ecuador.

Capitulación de madres biológicas vulnerables

La red delincitiva operaba basándose en la explotación económica de mujeres, en su mayoría de nacionalidad venezolana, que se encontraban en condiciones de necesidad. Hernando Gómez Becerra realizaba el acercamiento inicial para persuadir a estas madres mediante el ofrecimiento de sumas monetarias a cambio de sus hijos. Uno de los casos probados involucró a una madre biológica que, tras dar a luz el 29 de marzo de 2021, fue alojada en una residencia controlada por la organización durante aproximadamente un mes. Al finalizar ese periodo, entregó formalmente a su hijo a cambio de la suma económica pactada, recibiendo a su vez una condena de 40 años de cárcel por tráfico de menores agravado.

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El caso del menor desaparecido en 2020

Uno de los hechos más graves ocurridos en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta en el año 2020, donde un bebé fue sacado ilegalmente del país el 10 de marzo de 2020, apenas dos semanas después de su nacimiento. El menor fue llevado con destino a Ecuador utilizando la documentación adulterada mencionada previamente. Hasta la fecha, casi siete años después de los hechos, las autoridades colombianas no han logrado determinar el paradero ni las condiciones de vida de este niño, lo que ha generado una urgente necesidad de intervención internacional.

Mandatos judiciales para el rastreo y restablecimiento

Ante la gravedad de la desaparición del menor de marzo de 2020, el fallo judicial ha ordenado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Interpol Colombia y a la Cancillería coordinar labores urgentes. Estas instituciones deben realizar las gestiones policiales y diplomáticas necesarias para ubicar al niño en Ecuador y restablecer sus derechos. El tribunal también dispuso que, en caso de concretarse el retorno del menor a Colombia, la Registraduría Nacional deberá expedir su documentación civil legítima y anular el registro fraudulento expedido anteriormente en Silos.