La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres en Chapinero tras robar un vehículo de plataforma. El rastreo GPS permitió recuperar el auto y a la víctima en la Calera.

La Policía Metropolitana de Bogotá interceptó a dos sospechosos de tan violento delito en el barrio Chapinero. Los agentes lograron capturar a dos hombres de 19 y 21 años que habían secuestrado a un conductor de transporte por aplicación. Este incidente ocurrió tras una solicitud de servicio en el barrio 7 de Agosto, donde los pasajeros abordaron el vehículo con la intención de cometer el hurto.

Ruta forzada y violencia contra conductor

El recorrido inicialmente transcurrió desde la zona de origen hacia el sector de Normandía, en la localidad de Fontibón. Una vez allí, los presuntos responsables intimidaron al conductor utilizando armas cortopunzantes para someterlo. La situación escaló rápidamente cuando lograron reducir a la víctima y la inmovilizaron de manera cruenta.

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Los atacantes utilizaron los propios cordones de los zapatos del conductor para atarle pies y manos. Este método fue empleado específicamente para evitar que pudiera solicitar ayuda o intentar escapar durante el suceso. Posteriormente, se apoderaron del automóvil y también sustrayeron dos teléfonos celulares junto con dinero en efectivo.

Tras cometer el robo, los sujetos trasladaron al conductor hasta una zona boscosa situada sobre la vía que conecta Bogotá con el municipio de La Calera en Cundinamarca. Allí abandonaron a la víctima y continuaron su huida utilizando el vehículo robado. La estrategia de alejarse hacia la periferia buscaba confundir la ubicación inicial del hecho delictivo.

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Tecnología GPS y captura en Chapinero

El sistema de posicionamiento global instalado en el automóvil resultó ser la clave para localizar el vehículo. Mientras el auto hurtado se desplazaba, los uniformados realizaban operaciones de control en el sector de Chapinero Central. La herramienta tecnológica permitió rastrear el movimiento del bien sustraído en tiempo real.

En la intersección de la calle 53 con la carrera 13, los policías identificaron un automotor que coincidía con las características reportadas. Observaron a dos hombres en el interior del vehículo cuyas circunstancias llamaron la atención de las autoridades presentes. La verificación inmediata confirmó que se trataba del mismo carro involucrado en el hurto.

Los agentes procedieron a la captura en flagrancia de los dos jóvenes responsables del delito. Durante el procedimiento de arresto, los uniformados lograron recuperar los dos dispositivos celulares y el dinero en efectivo que habían sido sustraídos. Esta acción rápida garantizó que los bienes de la víctima fueran devueltos sin mayores daños.

Balance policial y riesgos en la plataforma

Los detenidos fueron trasladados para iniciar los procedimientos de judicialización correspondientes a la ley. La Policía Metropolitana confirmó que ambos individuos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También fueron entregados el vehículo y todos los elementos recuperados durante la operación de seguridad.

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Este caso destaca los riesgos inherentes a los conductores que prestan servicios mediante aplicaciones digitales. La naturaleza de la actividad exige recoger pasajeros desconocidos en diversos puntos de la capital, lo que aumenta la vulnerabilidad. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar situaciones sospechosas mediante la línea de emergencias 123.

La institución también presentó un balance de los operativos realizados en Chapinero durante el año 2026. Los datos oficiales señalan un aumento del 25 por ciento en la recuperación de automotores en esta localidad. Además, se acumulan 1.006 capturas en flagrancia por diferentes delitos en la zona.