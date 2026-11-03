Conductora en Bucaramanga atropella policías al evadir retén de Halloween

Una conductora en aparente ebriedad arrolló a agentes de tránsito en Bucaramanga al evadir un control del Plan Avispa. Analizamos las multas bajo la Ley 769 de 2002.

En la ciudad de Bucaramanga, un grave incidente de seguridad vial ocurrió durante las actividades de control establecidas en el marco de la festividad de Halloween. La Policía de Tránsito de la ciudad puso en conocimiento oficial un acto de extrema imprudencia vial cometido por una mujer que se encontraba en aparente estado de embriaguez al volante.

Durante uno de los numerosos puestos de control implementados en la capital santandereana, las autoridades detuvieron una camioneta blanca de gama alta. El objetivo era ejecutar los correspondientes procedimientos de verificación y control estandarizados para garantizar la seguridad en las vías públicas.

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Evasión y agresión contra funcionarios

La conductora, al parecer sorprendida por el control y posiblemente afectada por sustancias psicoactivas, decidió emprender una huida desesperada. En lugar de cooperar con los agentes, aceleró el vehículo de manera intencional para evitar posibles multas y procedimientos legales.

Esta maniobra temeraria tuvo consecuencias dramáticas inmediatas. La mujer embistió directamente contra varios agentes de tránsito y policías que se encontraban en la zona del operativo. El impacto no solo puso en peligro la integridad física de los funcionarios, sino que también afectó a otros vehículos presentes en el perímetro.

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Denuncia pública del alcalde

El alcalde de la ciudad, Cristian Portilla Pérez, hizo pública la gravedad de los hechos al compartir un video en sus redes sociales. En la grabación se evidencia claramente el intento de fuga de la mujer y la violenta colisión contra los oficiales, demostrando la insensibilidad del acto.

Portilla Pérez hizo un llamado urgente al respeto por la ley y la protección de la vida. Utilizó la frase contundente para condenar la conducta: la autoridad debe ser respetada y la vida debe ser protegida por encima de cualquier interés personal o evasión de la responsabilidad.

Marco legal y sanciones previstas

Aunque la identidad de la conductora no ha sido revelada oficialmente hasta el momento, se confirma que fue capturada tras atropellar a los agentes. Ahora deberá enfrentar las sanciones establecidas por el Código Nacional de Tránsito de Colombia, contenido en la Ley 769 de 2002.

La legislación colombiana establece penalidades severas para este tipo de infracciones. Una de las multas principales corresponde a no acatar las señales de tránsito o los requerimientos impartidos por los agentes de tránsito, lo cual es una violación directa de la autoridad.

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Adicionalmente, la ley sanciona específicamente el acto de conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Estas disposiciones legales fueron el contexto central de los operativos realizados durante la fiesta de Halloween, buscando prevenir accidentes y garantizar el orden público en Bucaramanga.