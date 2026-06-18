Conferencia Episcopal pide a candidatos presidenciales respetar resultados electorales y promover la paz

Los obispos colombianos hacen un llamado a la unidad y a la paz en el contexto electoral, instando a los candidatos a aceptar los resultados y a los ciudadanos a votar con responsabilidad y esperanza.

La Conferencia Episcopal de Colombia , a través de su presidente monseñor Francisco Javier Múnera Correa, el vicepresidente monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos y el secretario general monseñor Germán Medina Acosta, ha emitido un comunicado oficial dirigido a todos los candidatos presidenciales y a la ciudadanía en general.

En el documento, los obispos hacen un llamado enfático a respetar los resultados electorales que surjan de la segunda vuelta presidencial y a trabajar incansablemente por la paz en el país.

'No más injusticias, no más violencias, no más odios, no más muertes', afirmaron los prelados, recordando que Colombia tiene la capacidad de unirse por el bien común y construir una sociedad fraterna y pacífica que pueda ser disfrutada por las generaciones presentes y futuras. Los líderes de la Iglesia católica en Colombia instaron a todos los colombianos a acudir a las urnas con alegría, esperanza y serenidad, y a acoger los resultados con madurez y confianza, reconociendo la seriedad y consistencia de las instituciones democráticas del país.

Asimismo, anunciaron una jornada de oración que incluye dos momentos: una vigilia de oración por Colombia en parroquias, comunidades eclesiales y diócesis, y la oración en familia con el encendido de una luz en los hogares. El propósito de esta iniciativa es serenar los espíritus y favorecer el buen juicio de los ciudadanos para elegir con responsabilidad, libertad y conciencia a quien asumirá la misión de conducir los destinos del país durante los próximos cuatro años.

El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal se da en un contexto electoral marcado por la polarización y las tensiones. Los obispos recordaron que la paz es un anhelo colectivo que requiere el compromiso de todos los actores políticos y sociales. Hicieron hincapié en la necesidad de superar los discursos de odio y las divisiones, y llamaron a la reconciliación.

Además, destacaron que el respeto por los resultados electorales es fundamental para la consolidación democrática.

'No podemos permitir que la violencia o la desconfianza empañen este proceso. La democracia se fortalece cuando aceptamos los resultados y trabajamos juntos por el bienestar de todos', afirmaron. También se refirieron al papel de las instituciones, como la Fuerza Pública y los jueces, en la garantía del proceso electoral. Subrayaron que todos deben cumplir con su juramento de defender la Constitución y las leyes.

En este sentido, rechazaron cualquier intento de desconocer el resultado electoral por parte de algún candidato.

'Hacemos un llamado a la cordura y a la responsabilidad', dijeron. Finalmente, la Conferencia Episcopal invitó a todos los colombianos a participar activamente en la jornada de oración y a mantener una actitud de esperanza.

'Colombia tiene la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Confiamos en que, con la ayuda de Dios, podremos edificar un país más justo y en paz', concluyeron. La Iglesia reiteró su disposición a acompañar el proceso y a ser un puente de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales del país





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