CONFEVIP advierte que la Ley de Rescate Fiscal de Abelardo De la Espriella podría encarecer hasta un 22% los servicios de vigilancia y reduce empleos formales en Colombia.

La Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada, conocida por sus siglas CONFEVIP, ha emitido una postura clara respecto a la Ley de Rescate Fiscal presentada por el presidente Abelardo De la Espriella. Aunque el gremio reconoce la necesidad urgente de reactivar las finanzas públicas del país, manifiesta una profunda preocupación ante las posibles consecuencias económicas que esta iniciativa podría generar para el sector de la seguridad privada. La principal amenaza radica en la proyección de un incremento significativo en los costos operativos, lo que podría traducirse en un encarecimiento de hasta un 22% para los servicios de vigilancia ofrecidos en todo el territorio nacional.

Desglose del impacto financiero en el sector

Miguel Ángel Díaz, presidente ejecutivo de CONFEVIP, detalló los mecanismos exactos a través de los cuales se alcanzaría este aumento acumulado de precios. El primer componente de este encarecimiento se debe a los costos directos de los servicios de vigilancia, los cuales podrían subir aproximadamente un 14% debido a las presiones inflacionarias y los ajustes regulatorios propuestos en la ley. Este factor por sí solo ya representa una carga considerable para las empresas del sector, que operan con márgenes ajustados y una estructura de costos altamente sensible a los cambios en el entorno macroeconómico.

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Al segundo componente se suma el ajuste proyectado del salario mínimo para el año 2027, el cual se estima cerca de un 8%. La combinación de estos dos factores crea un escenario donde la presión sobre los costos laborales se intensifica drásticamente. Díaz explicó que las empresas de vigilancia poseen una estructura de costos intensiva en mano de obra, por lo que cualquier incremento en estos rubros se traslada inevitablemente a la operación diaria, afectando directamente a los clientes finales y comprometiendo la sostenibilidad del modelo de negocio actual si no se toman medidas correctivas inmediatas.

Postura de las partes y contexto histórico

El gremio ha solicitado explícitamente al Gobierno nacional que adopte medidas protectoras para salvaguardar la inversión privada, la competitividad empresarial y, fundamentalmente, los puestos de trabajo formales en Colombia. CONFEVIP hizo un llamado a evitar la repetición de situaciones vividas durante el Gobierno de Gustavo Petro, donde, según su análisis, los incrementos en los costos laborales tuvieron consecuencias desfavorables para la generación de empleo formal. Esta advertencia se basa en datos históricos recientes que muestran una tendencia preocupante en la contratación del sector.

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De acuerdo con las cifras oficiales de personal operativo acreditado publicadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Colombia experimentó una caída significativa en la nómina del sector. El número de personas registradas disminuyó de 394.007 en mayo de 2023 a 341.128 en octubre de 2026. Esta reducción representa una diferencia absoluta de 52.879 registros, lo que equivale a una contracción del 13,4% en el empleo formal de la industria. Díaz advirtió que cargar con impuestos adicionales en medio de esta tendencia a la baja destruiría empleo y dificultaría la recuperación económica del país.

Propuestas concretas para la sostenibilidad del mercado

Frente a la necesidad de ajuste fiscal estimada por el Gobierno, que se sitúa cercana a los $90 billones, CONFEVIP propone explorar mecanismos alternativos que fortalezcan los ingresos del Estado sin aumentar la carga impositiva sobre los hogares ni encarecer la contratación formal. La Confederación ha listado tres propuestas fiscales centrales para mitigar el impacto. En primer lugar, pide eliminar el impuesto al patrimonio, cumpliendo así un compromiso de campaña de De la Espriella, lo cual enviaría una señal positiva a los mercados y fortalecería la confianza inversionista.

En segundo lugar, solicita la supresión del impuesto del 4 por 1000, argumentando que este gravamen incrementa innecesariamente los costos financieros de las compañías y representa una carga adicional para empresas que generan empleo y pagan impuestos. En tercer lugar, pide evitar nuevos incrementos en los costos parafiscales y de seguridad social, considerando que nuevas obligaciones laborales afectarían directamente la operación empresarial y comprometerían la estabilidad de miles de empleos. Díaz enfatizó la necesidad de simplificar los costos laborales y alcanzar los estándares internacionales de la OCDE, ya que Colombia cuenta con uno de los mayores costos de nómina del mundo.

Para cubrir el déficit fiscal propuesto, el gremio sugiere acciones concretas que no dependan del aumento de impuestos. La recuperación de la cartera pendiente mediante el fortalecimiento del recaudo de la DIAN y la UGPP podría generar ingresos de cerca de $94 billones. Asimismo, combatir la evasión y el contrabando, cuya estimación anual oscila entre $50 y $100 billones, ayudaría a recuperar recursos perdidos. Otras opciones incluyen la venta de activos no estratégicos del Estado y la reorganización administrativa para optimizar gastos, con un ahorro estimado en $26 billones.