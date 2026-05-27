Confianza comercial disminuye en abril de 2026 mientras mejora levemente la confianza industrial en Colombia

En abril de 2026, la confianza comercial colombiana cayó a 21,8%, impulsada por una peor percepción de la situación económica actual y expectativas a seis meses. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) subió ligeramente a -1,9% en el mes, gracias a un aumento en las expectativas de producción, aunque en términos anuales también retrocedió. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones mostraron caídas en valor, pedidos, rentabilidad yexpectativas, siendo los costos de producción el principal factor desfavorable y el sistema de Plan Vallejo el más favorable.

En abril de 2026, la confianza comercial experimentó una disminución, situándose en 21,8%, lo que representa una caída de 1,0 punto porcentual respecto al mes anterior.

Este descenso se explicó principalmente por una reducción del 1,8% en la percepción de la situación económica actual de las empresas y del 1,4% en las expectativas para el próximo semestre, parcialmente compensada por una disminución del 0,4% en el nivel de existencias. En contraste, el Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó un valor de -1,9% en el mismo mes, mostrando una mejora relativa de 0,4% frente a marzo de 2026 (-2,3%).

La variación mensual positiva del ICI se debió a un incremento del 4,2% en las expectativas de producción para el próximo trimestre, que contrarrestó parcialmente una caída del 3,0% en el volumen actual de pedidos y un leve crecimiento del 0,1% en el nivel de existencias. Sin embargo, en términos interanuales, el ICI registró una disminución del 1,6% comparado con abril de 2025.

El promedio móvil trimestral del ICI se ubicó en -1,1%, evidenciando una caída del 0,2% frente a marzo de 2026 y del 1,7% frente a abril de 2025. Respecto a la actividad exportadora, en el primer trimestre de 2026 se observó una variación trimestral negativa del -16,2% en el valor exportado en dólares, del -15,5% en la percepción de pedidos de exportación, del -5,0% en la rentabilidad de la actividad exportadora y del -2,5% en las expectativas a tres meses del valor exportado.

El factor más favorable para la actividad exportadora en ese período fue el sistema de Plan Vallejo, que contribuyó con un 12,3%, mientras que los costos de producción fueron el factor más desfavorable. En la consulta específica sobre la percepción de rentabilidad de las exportaciones, el balance alcanzó un -38,0%, lo que indica que un menor porcentaje de empresarios reportó aumentos en comparación con quienes reportaron disminuciones.

El análisis de los componentes del ICI revela que, a nivel anual, la disminución de la confianza industrial estuvo impulsada por caídas del 4,0% tanto en las expectativas de producción para el próximo trimestre como en el volumen actual de pedidos, parcialmente compensadas por una reducción del 3,3% en el nivel de existencias. Estos datos sugieren que, aunque hay un repunte mensual en las expectativas de producción, persisten debilidades en la demanda actual y en la comparación interanual.

La confianza comercial, por su parte, continúa en descenso, reflejando preocupación entre los empresarios sobre la situación económica presente y futura. En el ámbito exportador, los resultados negativos en varios indicadores subrayan los desafíos que enfrentan los exportadores, con los costos de producción como principal obstáculo.

El Plan Vallejo, como factor positivo, destaca como un mecanismo institucional que aún impulsa la actividad exportadora en el corto plazo, pero no logra contrarrestar las presiones más amplias sobre la rentabilidad y las expectativas





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