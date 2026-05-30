Confirmada la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia' en 2027

La tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' llegó a su fin este 29 de mayo dejando emociones, celebraciones y un anuncio que pocos esperaban. Aunque durante las últimas semanas se había especulado sobre el futuro del formato debido a las críticas y los resultados de audiencia, el reality confirmó oficialmente que regresará a las pantallas colombianas en 2027 con una cuarta temporada.

Al contrario de los rumores sobre una posible cancelación, 'La casa de los famosos Colombia' ya fue renovada y regresará con una cuarta temporada en 2027.

La tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' llegó a su fin este 29 de mayo dejando emociones, celebraciones y un anuncio que pocos esperaban. Aunque durante las últimas semanas se había especulado sobre el futuro del formato debido a las críticas y los resultados de audiencia, el reality confirmó oficialmente que regresará a las pantallas colombianas en 2027 con una cuarta temporada. La noticia fue revelada durante la gala final del programa.

En medio de la expectativa por conocer al ganador de la edición 2026, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán sorprendieron a los televidentes al anunciar que el exitoso formato tendrá una nueva entrega. El momento quedó registrado en vivo cuando Carla Giraldo mostró un sobre con el mensaje: 'Confirmada la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia 2027', generando la inmediata reacción del público tanto en el estudio como en las redes sociales.

La confirmación también fue respaldada por las plataformas digitales del programa. A través de Instagram, la producción celebró la continuidad del reality e invitó a los seguidores a participar activamente desde ahora en la construcción de la próxima edición.

'Las sorpresas no acaban! Cuando pensábamos que la gala no podía ponerse mejor, se confirma la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia 2027, ¿a quiénes les gustaría ver?

', escribió la cuenta oficial del programa. Horas después, otra publicación reiteró que el proyecto ya comenzó a tomar forma.

'Se cierran de nuevo las puertas de la casa más famosa de Colombia, pero se abrirán de nuevo. Gracias por ser parte de esta historia', señaló la producción. La confirmación de una nueva temporada llega en medio de un contexto complejo para el formato. Durante gran parte de la edición 2026, el programa enfrentó críticas por parte de los televidentes, quienes cuestionaron especialmente la elección de algunos participantes y la dinámica de la competencia.

Las redes sociales se llenaron de comentarios en los que los seguidores pedían un casting más fuerte para futuras temporadas. Muchos usuarios consideraron que varios concursantes tuvieron poca participación en las tramas principales de la casa, lo que habría afectado el interés de la audiencia. Tras conocerse la renovación, algunos mensajes reflejaron ese sentimiento.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron solicitudes para que la producción seleccione mejor a los famosos que integrarán la próxima edición y apueste por perfiles con mayor capacidad de generar contenido, polémicas y entretenimiento. La situación cobró relevancia porque, durante las semanas previas a la final, se había instalado el rumor de que el reality podría no continuar debido a los niveles de sintonía registrados durante la temporada.

Sin embargo, el anuncio oficial terminó despejando cualquier duda sobre la continuidad del proyecto y confirmó que el canal mantiene su confianza en uno de los formatos más comentados de los últimos años. Alejandro Estrada fue el ganador de la tercera temporada de 'La casa de los famosos'.

Además de la confirmación de la cuarta temporada, en los días previos a la final surgió otra información que despertó la atención de los seguidores del reality. Según reveló Ariel Osorio en el programa 'La Corona', existirían planes para desarrollar una quinta temporada bajo el formato All Stars, una versión especial que reuniría a algunos de los participantes más recordados, polémicos y queridos de las distintas ediciones.

Aunque esta posibilidad todavía no ha sido anunciada oficialmente por el canal, la información generó expectativa entre los fanáticos, quienes ya comenzaron a debatir en redes sociales qué exparticipantes merecerían regresar a la competencia. Durante su intervención, Osorio aseguró que el futuro del programa ya estaría definido pese a las críticas y los rumores de cancelación, insistiendo en que el reality continuará en los próximos años.

Por ahora, lo único confirmado es que 'La casa de los famosos Colombia' volverá en 2027 con una cuarta temporada. Mientras tanto, la conversación ya se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores comenzaron a proponer nombres, estrategias y posibles participantes para una nueva edición que buscará recuperar el entusiasmo de la audiencia y mantener vigente uno de los formatos más populares de la televisión colombiana





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