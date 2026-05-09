Confirmada la muerte del exvicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, falleció el viernes 8 de mayo. Tras conocerse su fallecimiento, familiares cercanos confirmaron la información relacionada con las honras fúnebres y la velación, que se llevará a cabo en el Palacio San Carlos, específicamente en el Salón Bolívar.

La muerte del exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, fue confirmada en la noche del viernes 8 de mayo, generado múltiples reacciones en distintos sectores políticos del país.

Debido a una enfermedad, su estado de salud se deterioró en los últimos años. Tras conocerse el fallecimiento, familiares cercanos divulgaron la información relacionada con las honras fúnebres y la velación del exfuncionario. El proceso se llevará a cabo en el Palacio San Carlos, específicamente en el Salón Bolívar, siendo uno de los espacios emblemáticos de la sede diplomática nacional





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