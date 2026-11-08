Confirmada muerte de Radamell Uribe tras accidente del bus de Kbeto Zuleta

Se confirma el fallecimiento de Radamell Uribe, tercer integrante del conjunto vallenato en morir por el siniestro del 26 de octubre en el río Ariguaní. El cantante Kbeto Zuleta continúa recuperándose.

El mánager Esteban Bolaño ha confirmado oficialmente el fallecimiento de Radamell Uribe, corista de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta. Uribe falleció mientras se encontraba hospitalizado en una clínica de alta complejidad en Valledupar, sufriendo las consecuencias del accidente vehicular ocurrido el 26 de octubre.

Con esta pérdida, el total de integrantes del conjunto que han perdido la vida por el siniestro asciende a tres. Previamente se habían confirmado los decesos de los también coristas Geovanni Lobo y Harold David Santana Martínez durante las primeras horas posteriores al choque.

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Detalles del accidente en el río Ariguaní

La tragedia ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus de la empresa Súper Star cayó al río Ariguaní. El vehículo circulaba por una vía entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar, tras una presentación privada en Sincelejo, Sucre.

El conductor perdió el control de la unidad, la cual impactó contra una barrera de contención antes de terminar en las aguas del río. Entre los primeros rumores surgió la hipótesis de que el chofer había dormido al volante, aunque esta versión preliminar no establece las causas definitivas del siniestro.

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El accidente dejó un saldo inicial de 17 personas heridas que requirieron traslado urgente a centros asistenciales. El bus transportaba al equipo artístico completo, incluyendo al célebre cantante Elder Dayán Díaz, quien también estaba presente en la gira.

Posiciones y declaraciones de la familia

Esteban Bolaño, mánager del conjunto, detalló que Radamell Uribe permanecía bajo atención médica desde el 26 de octubre. Su estado se deterioró hasta culminar en su muerte en Valledupar, lo que profundiza el duelo dentro de la agrupación.

En respuesta a la crisis, el artista Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus compromisos públicos. Esta decisión busca permitirle acompañar a su hijo, el cantante Kbeto Zuleta, durante su delicado proceso de recuperación médica.

Todos los eventos programados durante este periodo de dos semanas han sido reprogramados. La familia ha solicitado espacio para gestionar la situación mientras los miembros de la banda continúan sus tratamientos.

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Estado actual de Kbeto Zuleta

El cantante principal permanece hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla desde el 27 de octubre. Sufrió politraumatismos, trauma cerrado de tórax y la amputación de su pierna izquierda durante el impacto.

Después de permanecer sedado e intubado, Kbeto Zuleta despertó el 31 de octubre y fue extubado. Su hermano Héctor Zuleta reportó el 7 de noviembre que el artista mantiene un estado estable y consciente.

El 4 de noviembre, Kbeto Zuleta fue sometido a dos cirugías adicionales. Su familia indica que existen otras intervenciones pendientes para completar su tratamiento y reabilitación física.