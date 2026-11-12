Confirmado: tres colombianos fallecen en el derrumbe de edificio en Brooklyn

La Cancillería de Colombia confirma la muerte de tres connacionales, dos menores y un adulto, tras el desplome de un edificio en Brooklyn el 11 de noviembre de 2026. La atención a una herida continúa.

La Cancillería de Colombia y el Consulado General en Nueva York han confirmado oficialmente que tres ciudadanos nacionales perdieron la vida como consecuencia del derrumbe estructural registrado en Brooklyn. Este evento trágico, que ocurrió este miércoles 11 de noviembre de 2026, ha dejado un saldo lamentable que incluye la muerte de dos menores de edad y un adulto, según revelaron las fuentes diplomáticas encargadas de gestionar la crisis.

Confirmación oficial de víctimas mortales

El Consulado de Colombia en Nueva York emitió un comunicado detallado para esclarecer la identidad y el número de las víctimas colombianas involucradas en la catástrofe. Entre las personas fallecidas se encuentran claramente identificados dos menores de edad y un adulto, quienes perdieron la vida en el incidente ocurrido en la jurisdicción de Brooklyn. Esta información precisa fue verificada por las autoridades consulares para mantener a la comunidad informada sobre el estatus exacto de sus connacionales.

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Atención médica y asistencia consular

Además de las víctimas fatales, se ha confirmado que una ciudadana colombiana resultó herida a causa del colapso del edificio y se encuentra actualmente recibiendo la atención médica pertinente. El Consulado mantiene un contacto directo y permanente con las autoridades locales de emergencia, coordinando esfuerzos para garantizar que la ciudadana herida reciba el cuidado necesario mientras se procede con las gestiones oficiales correspondientes.

El cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, y su equipo de trabajo están realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en todo momento. Su prioridad es mantener una comunicación fluida con las familias de los afectados, brindando asistencia integral y acompañamiento emocional en este momento de profunda dolor y incertidumbre que atraviesan los seres queridos de las víctimas.

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Comunicados y canales de apoyo directo

El Consulado General de Colombia en Nueva York ha reiterado sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales, así como a todas las personas afectadas por esta tragedia sin precedentes en la zona. La institución pone a disposición de la comunidad de connacionales y sus familiares canales de atención específicos para facilitar la recolección de información, el soporte psicológico y la coordinación de cualquier otra necesidad urgente que pueda surgir.

Es importante destacar que el desplome estructural ocurrido el 11 de noviembre de 2026 ha generado un impacto significativo en la comunidad local e internacional presente en Brooklyn. Las autoridades diplomáticas continúan trabajando arduamente para resolver los trámites legales y administrativos derivados de este evento, asegurando que se respeten los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos colombianos involucrados en la tragedia.

Mientras se desarrollan las investigaciones oficiales sobre las causas exactas del derrumbe, el Consulado se mantiene en estado de alerta y disposición inmediata. Cualquier ciudadano colombiano que se encuentre en la zona o tenga familiares desaparecidos es instado a contactar a través de los medios establecidos para recibir orientación clara y segura sobre los pasos a seguir en este complejo proceso de asistencia internacional.