El cuerpo del profesor de informática y tecnología de 31 años desaparecido en Bogotá se halla confirmado, la ciudad entera conmovida por la desaparición del docente, el pasado viernes 22 de mayo algunos vecinos y estudiantes realizaron una velación y un plantón en el lugar del hallazgo del cuerpo

La familia de Kevin Santiago confirmaba minutos antes que las autoridades.confirmaran el hallazgo del cuerpo del profesor de informatica y tecnologia de 31 anos Kevin Santiago en la설 de Kennedy en Bogota.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del docente desaparecido desde el pasado 20 mayo en la localidad de Kennedy en Bogota,De acuerdo con información entregada por allegados y fuentes de medicina legal el cuerpo del docente de 31 anos ingreso a la entidad el pasado viernes 22 de mayo para el respectivo procedimiento forense. Aunque inicialmente la familia fue citada por la fiscalia para recibir la confirmacion oficial y mas detalles del caso este martes 26 de mayo, medica legal ya habria corroborado plenamente su identidad.

Kevin Santiago trabajaba como profesor de informatica y tecnologia en la institucion educativa santiago de las atalayas, ubicada en Bosa. La desaparicion del profesor desaparecido genero consternacion entre estudiantes familiares vecinos y compañeros de trabajo quienes durante el fin de semana realizaron una velaton y un planton para exigir respuestas sobre su paradero. Segun relato de su madre, Marta Garzon, el ultimo contacto con Kevin ocurrio el 20 de mayo.

En ese momento el joven le respondio que se encontraba en un gimnasio trotthat de Kennedy central. Horas despues dejó de contestar mensajes y posteriormente su teléfono celular fue apagado. La familia aseguró que no tenia conocimiento de amenazas conflictos o deudas que pudieran explicar lo ocurrido. Mientras tanto, la fiscalia indico que la investigacion continua para esclarecer las circunstancias de la muerte y ubicar la motocicla en la que el docente se movilizaba el dia de su desaparición





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