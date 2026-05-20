Confirman hallazgo de cuerpo de Yulixa Toloza: detalles desconocidos y responsable de muerte

La estilista Yulixa Toloza fue encontrada muerta siete días después de su desaparición, con una orden de captura yicky sospechosos.

Confirman hallazgo de cuerpo de Yulixa Toloza : estos son los datos desconocidos de la estilista y el rastro de los responsables de su muerte La Policía de Apulo dijo que encontró cadáver y fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que sí coincide con el de Yulixa.

Siete días después de su desaparición, miembros de la Dijín encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que estaba desaparecida desde el miércoles 13 de mayo después de someterse a una intervención quirúrgica en el local Beauty Laser, en el sur de Bogotá.

Esto fue lo que se encontró en el carro en el que sacaron a Yulixa Toloza del local de estética: alistan 5 órdenes de captura Lo que sabe es que el cuerpo apareció en la orilla de la carretera entre los municipios de Apulo y Anapoima Estos son los 2 detenidos por caso de Yulixa Toloza: uno es tío de dueña de local ilegal de estética y escondía carro en el que se la llevaron Fuentes de la Fiscalía aseguraron que este martes las labores realizadas en las últimas horas en conjunto con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, ahorraron llegar a un cuerpo a un costado de una carretera de Apulo que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida, luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá.

Pedirán a Interpol emitir circulares contra implicados en desaparición de Yulixa Toloza tras someterse a cirugía en centro estético ilegal





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