Confirman la identidad del rabino estadounidense Nachum Yisrael Eber, hallado muerto en Bogotá

El Instituto Nacional de Medicina Legal identificó el cuerpo del rabino Nachum Yisrael Eber, un ciudadano estadounidense desaparecido en Bogotá tras llegar para un evento comunitario. El cuerpo fue encontrado maniatado y con heridas en la localidad de Bosa.

La comunidad judía en Colombia y Estados Unidos lamenta profundamente el trágico fallecimiento del rabino Nachum Yisrael Eber, un ciudadano estadounidense de 51 años cuya identidad fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal este martes.

El rabino Eber había llegado a Bogotá hace pocos días desde Nueva York con el propósito de participar en actividades religiosas y comunitarias programadas para el 21 de abril. Su desaparición, ocurrida tras salir del lugar donde se hospedaba en el norte de la ciudad, generó una inmediata movilización de autoridades, familiares y miembros de su comunidad, quienes iniciaron una intensa búsqueda para localizarlo.

La última vez que fue visto con certeza fue a las 9:08 de la noche del 21 de abril, captado por una cámara de seguridad mientras abandonaba su alojamiento. La angustia se intensificó al día siguiente, cuando se reportó el hallazgo de un cuerpo en el barrio La Parcela el Porvenir, en la localidad de Bosa.

La inspección del lugar por parte de las autoridades reveló que el cuerpo presentaba signos de violencia, incluyendo heridas y estaba maniatado con cinta adhesiva, lo que llevó a su traslado a la Dirección Regional Bogotá de Medicina Legal para su identificación. La confirmación de la identidad del rabino Eber, realizada una semana después por el Instituto Nacional de Medicina Legal bajo la dirección de Ariel Emilio Cortés, ha sumido en el dolor a sus seres queridos y a la comunidad religiosa.

El proceso de identificación fue posible gracias a la colaboración de la Embajada de Estados Unidos, que proporcionó registros odontológicos que permitieron a los expertos forenses realizar una comparación precisa. Según declaraciones oficiales, 'Tras realizar el abordaje forense y las actuaciones técnico–científicas, gracias a los registros odontológicos aportados por sus familiares, a través de la Embajada de Estados Unidos, se logró establecer la identidad el día de hoy'.

Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación por las autoridades competentes, quienes se esfuerzan por esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La noticia ha generado una ola de consternación y solidaridad, con numerosas expresiones de pesar y apoyo a la familia y la comunidad judía.

Se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre la investigación en los próximos días, mientras se realizan los trámites necesarios para el traslado de los restos del rabino Eber a su país de origen. La comunidad judía ha organizado actos conmemorativos y rezos en memoria del rabino Eber, destacando su dedicación al servicio religioso y su compromiso con la comunidad.

El caso ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre las autoridades colombianas y las embajadas extranjeras en la resolución de casos de desaparición y muerte de ciudadanos extranjeros. La rápida respuesta de las autoridades y la eficiente coordinación con la Embajada de Estados Unidos fueron cruciales para la identificación del cuerpo y el inicio de la investigación.

Sin embargo, el hecho de que el rabino Eber haya sido encontrado maniatado y con heridas plantea serias interrogantes sobre las circunstancias de su muerte y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger a los visitantes extranjeros en Colombia. La comunidad judía ha solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

Además, han instado a las autoridades a tomar medidas para prevenir futuros incidentes similares y proteger a los miembros de la comunidad religiosa. La muerte del rabino Eber es un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad y la importancia de trabajar en conjunto para construir un país más seguro y pacífico para todos. La investigación continúa en curso, y se espera que arroje luz sobre los eventos que llevaron a esta trágica pérdida.

Se están revisando las grabaciones de seguridad de la zona, entrevistando a testigos potenciales y analizando las pruebas forenses para reconstruir los últimos momentos del rabino Eber y determinar la identidad de los responsables





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