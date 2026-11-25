China y Taiwán discrepan por el viaje de nueve parlamentarios colombianos a la isla. La Embajada china exige corrección mientras Taipéi defiende la soberanía de Bogotá en un cruce de comunicados.

Un conflicto diplomático de alta intensidad ha surgido entre la República Popular China y la República de China ( Taiwán) con los legisladores colombianos en el centro del debate internacional. El incidente se originó tras la visita realizada por nueve congresistas a la isla, la cual Pekín calificó como una violación grave del principio de una sola China, desatando una serie de comunicados ofensivos y defensivos entre las misiones diplomáticas en Bogotá.

Acusaciones de China y la respuesta de Taipéi

La Embajada de la República Popular China en Colombia emitió un pronunciamiento severo donde definió el desplazamiento de los parlamentarios como una visita oficial indebida. El texto diplomático chino afirmó que dicha acción constituye una violación grave del principio de la Una sola China y recordó que la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá opera únicamente como una entidad comercial sin estatus diplomático. Además, las autoridades chinas acusaron a Taipei de intentar adquirir la lealtad de políticos colombianos mediante recursos financieros y engaños, describiendo la cuestión de Taiwán como la primera línea roja infranqueable en las relaciones bilaterales.

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En respuesta directa, la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá publicó un comunicado donde rechazó las afirmaciones chinas por no ajustarse a la realidad y por carecer de sustento probatorio. La entidad taiwanesa señaló que el comunicado de Pekín no presenta ninguna prueba concreta sobre las acusaciones de corrupción. Taipéi añadió que estas declaraciones no solo dañan la reputación de la isla, sino que también ponen en entredicho la dignidad, la integridad y la capacidad de juicio independiente de los congresistas colombianos.

La misión de Taipéi apeló explícitamente a la soberanía nacional, afirmando que Colombia es un Estado soberano, independiente y democrático con derecho pleno a definir de manera autónoma su política exterior. Sostuvieron que las visitas de miembros del legislativo para fomentar la cooperación económica y comercial representan una modalidad habitual de intercambio internacional, cerrando su mensaje con la promesa de continuar promoviendo estos lazos de cooperación con Colombia.

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Reacción institucional de la Cámara de Representantes

Ante la presión diplomática, la mesa directiva de la Cámara de Representantes se vio en la necesidad de gestionar la crisis política interna. Nicolás Barguil, presidente de la corporación legislativa, se reunió con el embajador Zhu Jingyang de China. Durante este encuentro, ambos reafirmaron su adhesión al principio de la Una sola China, buscando mitigar el deterioro de las relaciones institucionales.

El embajador chino utilizó su cuenta en la plataforma X para detallar que el diálogo se centró en situarse en el lado correcto de la historia y del pueblo. Paralelamente, el propio Nicolás Barguil comunicó que mantuvo una reunión con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. En dicho encuentro, reafirmaron la voluntad mutua de fortalecer los lazos parlamentarios existentes.

Adicionalmente, la Embajada de China divulgó un encuentro del embajador con el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. En esta segunda reunión, se reiteró el mensaje diplomático estándar y se ofrecieron promesas de beneficios palpables para departamentos específicos como Nariño, demostrando el enfoque regionalizado de las relaciones bilaterales.

Análisis constitucional y perspectivas futuras

La internacionalista Sandra Borda emitió un análisis crítico donde argumentó que los congresistas no poseen la capacidad ni la misión constitucional para definir la política exterior del país. Consideró que tales decisiones deben gestionarse exclusivamente de gobierno a gobierno, calificando la reacción institucional como medio entre asustadiza y subordinada. Borda propuso una revisión del modelo diplomático colombiano, citando el ejemplo de Estados Unidos, que reconoce a Pekín pero mantiene vínculos estrechos con Taiwán.

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Borda recordó la importancia estratégica de la isla, donde se fabrica la mayoría de los chips más avanzados del mundo mundial. Sostuvo que es posible reconocer a una sola China y, simultáneamente, desarrollar formas de relacionamiento económico y técnico con Taiwán. Esta perspectiva sugiere que la postura actual de Colombia podría necesitar ajustes para no limitar su potencial de desarrollo tecnológico y comercial.

La incógnita permanece sobre si la Cancillería de Colombia tuvo conocimiento previo del viaje de los parlamentarios. Este medio ha intentado contactar a los congresistas involucrados, quienes han guardado silencio absoluto al respecto. La especialista calificó el lenguaje de la Embajada china como altamente inapropiado y pidió al Gobierno dejar clara su política, así como su margen para reflexionar sobre este tema.

Colombia mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Pekín desde 1980, limitando sus vínculos oficiales con Taiwán estrictamente a lo comercial y lo cultural. Hasta el momento de redactar este informe, no se ha conocido ninguna nueva reacción oficial de la Cancillería colombiana frente a este incidente diplomático. La situación sigue evolucionando mientras las instituciones buscan equilibrar la soberanía legislativa con las obligaciones diplomáticas internacionales.