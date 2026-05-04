Conflicto en el Congreso: Petro acusa a la oposición de dilatar reformas mientras el Pacto Histórico es señalado por ausentismo

El presidente Gustavo Petro criticó a los congresistas por retrasar las reformas sociales, mientras la oposición acusa al Pacto Histórico de bloquear proyectos clave. El conflicto escaló con la propuesta de sanciones por inasistencia, generando una fuerte reacción de los partidos opositores.

El conflicto entre el gobierno y la oposición en Colombia ha escalado a un nuevo nivel tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien criticó a los congresistas por dilatar los debates sobre reformas clave, especialmente la de salud.

Petro afirmó que 'la dignidad es el fundamento de la persona humana' y que esta solo se logra cuando los derechos de todos son realizados, acusando a los parlamentarios de 'vagos' por no avanzar en las iniciativas. Sin embargo, la oposición respondió que el Pacto Histórico, la coalición del gobierno, es el que más ausencias registra en el Congreso, lo que ha impedido el avance de proyectos importantes como el bono escolar para niños de bajos recursos.

El senador Jota Pe Hernández señaló que en las últimas cinco plenarias, el Pacto Histórico se ha retirado en cuatro ocasiones, bloqueando la votación de iniciativas que beneficiarían a miles de colombianos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que, siguiendo instrucciones de Petro, se solicitaría al Congreso aplicar sanciones por inasistencia, lo que generó una fuerte reacción de la oposición.

La senadora María Fernanda Cabal recordó que el Ministerio del Interior no tiene competencia para intervenir en los asuntos disciplinarios del Congreso, ya que estos se rigen por leyes específicas que operan de forma autónoma. Por su parte, el senador Esteban Quintero del Centro Democrático acusó al Pacto Histórico de dar la espalda a la educación, al retirarse del debate del bono escolar, un proyecto clave para los jóvenes.

Quintero destacó la incoherencia de la bancada oficialista, que según él, prioriza debates sin impacto real sobre la agenda legislativa. Mientras tanto, se han presentado dos proyectos para combatir el ausentismo parlamentario, pero ninguno ha prosperado. El primero, radicado a inicios del legislativo, proponía que los congresistas que no asistieran a las sesiones no recibirían su salario, lo que implicaría una causal de pérdida de investidura.

Sin embargo, la falta de consenso ha dejado estos proyectos en el limbo, mientras el conflicto entre gobierno y oposición sigue creciendo





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