Conflicto en embarcación durante fiesta en El Peñol de Guatape termina en tragedia con la muerte de un turista

Nuevas imágenes revelan una pelea previa a la desaparición de Alexander Avendaño Varela en el embalse El Peñol de Guatape. Las autoridades investigan si la confrontación a bordo de la embarcación está relacionada con la muerte del joven y evalúan las condiciones de seguridad de la actividad turística.

Un turista perdió la vida tras una confrontación a bordo de una embarcación durante una fiesta en el embalse El Peñol de Guatape. Los hechos ocurrieron cuando Alexander Avendaño Varela, de 22 años, desapareció en el agua después de una pelea registrada en el planchón.

Varios videos grabados por los asistentes muestran momentos de tensión, empujones y golpes previos a la emergencia, lo que ha llevado a los investigadores a replantear las versiones iniciales que indicaban que el joven se habría lanzado al agua voluntariamente mientras compartía con otros. La búsqueda de su cuerpo movilizó durante días a organismos de socorro, buzos especializados y autoridades, en una zona de gran profundidad y condiciones complejas.

Ahora se intenta establecer la secuencia exacta de los hechos y determinar si la pelea tuvo relación directa con la tragedia, así como evaluar posibles responsabilidades penales. La investigación también revisa las condiciones de seguridad de la actividad turística, incluyendo el cumplimiento de protocolos de navegación recreativa, el uso de elementos de protección y las circunstancias de la celebración a bordo





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