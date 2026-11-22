Vecinos de Arrayanes en Guarne denuncian agresiones y acoso hacia la periodista Luz Adriana Morales por parte del alcalde Mauricio Grisales durante conversatorio sobre AMO.

Un evento público destinado al diálogo sobre la futura Área Metropolitana del Oriente (AMO) derivó en una seria controversia en el municipio de Guarne, ubicado en Antioquia, el 21 de noviembre. La tensa situación ecllosionó en las instalaciones de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, donde residentes de la urbanización Arrayanes buscaron plantear sus inquietudes sobre el impacto de los proyectos de vivienda en su comunidad.

Intimidación periodística durante el evento

La periodista Luz Adriana Morales, quien cubría la nota para el medio La Hora 12 Noticias, se convirtió en el centro de una agresión verbal y física atribuida al alcalde de Guarne, Mauricio Grisales. Según informes y material audiovisual difundido, la comunicadora fue rodeada por personal de seguridad y funcionarios municipales mientras intentaba desempeñar su labor informativa dentro del salón de actos.

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Detalles del altercado en el aula

Las grabaciones muestran a Mauricio Grisales abordando a Luz Adriana Morales con un tono de voz elevado, afirmando estar listo para la entrevista, aunque simultáneamente se observan intentos por quitándole el teléfono móvil. El escolta del mandatario intervino físicamente durante el forcejeo, lo que los testigos y afectados interpretaron como una clara intencionalidad de obstaculizar la cobertura periodística del encuentro vecinal.

Justificación oficial y contradicciones

El alcalde Mauricio Grisales justificó el incidente argumentando que la sesión era un encuentro privado exclusivamente para los beneficiarios directos del proyecto de vivienda, por lo que solicitó a Luz Adriana Morales que abandonara las instalaciones. Esta postura choca frontalmente con la versión de los habitantes de Arrayanes, quienes aseguran que la comunicadora había sido invitada expresamente por los residentes para permanecer en el aula y registrar sus demandas.

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Denuncias de agresión física y demandas

Los vecinos de la urbanización Arrayanes reportaron que sufrieron agresiones físicas cuando intentaron obtener respuestas sobre sus preocupaciones, calificando los actos de intimidación como una violación a sus derechos ciudadanos. Estos hechos han impulsado a la comunidad a solicitar formalmente la intervención inmediata de los organismos de control estatales para esclarecer la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios implicados en el altercado.

Próximos pasos y garantias de libertad de prensa

La denuncia busca no solo castigar las acciones ocurridas el 21 de noviembre, sino establecer un precedente que garantice el respeto a la libertad de prensa y a la protesta pacífica en el municipio de Guarne. Las autoridades deben determinar si el comportamiento del alcalde Mauricio Grisales y su equipo de seguridad constituye un delito de obstrucción a la labor informativa y una violación grave a la participación ciudadana en los asuntos públicos del Área Metropolitana del Oriente.