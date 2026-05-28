Conflicto en Guaviare: análisis y situación de la región

LA FM ha seguido el conflicto que se vive en el departamento de Guaviare, una de las regiones donde la población civil vive entre el miedo, los fusiles y el sonido de los combates. Se han registrado enfrentamientos entre disidentes de 'Mordisco' y 'Calarcá' en San José del Guaviare, donde al menos 50 muertos dejan la situación en esa región.

Desde hace meses, LA FM ha seguido el conflicto que se vive en el departamento de Guaviare. Este es el análisis de la situación en esa región.

La FM ha seguido de manera detallada el conflicto que se vive en el departamento de Guaviare, la quinta región más poblada del país y una de las zonas más críticas en cuanto a la situación de orden público. Son cinco las estructuras criminales de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, que se disputan el control de la zona. Quedarse con las 'apetecidas y estratégicas rutas del narcotráfico' es el objetivo claro de estos grupos criminales.

Entre 'Calarcá' y 'Mordisco', pelean a muerte el control territorial. La Fuerza Pública, especialmente el Ejército, mantiene desplegados a sus mejores hombres y suma todos los esfuerzos para neutralizar estas amenazas, sin embargo, hacerlo no es tarea fácil. La población civil vive en un estado de vulnerabilidad constante, atrapada entre el miedo, los fusiles y el sonido de los combates. Las comunidades sufren de confinamiento y quedan frecuentemente en medio del fuego cruzado de las estructuras criminales.

Además, los grupos armados recurren al reclutamiento de menores de edad, una práctica que ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa y que se evidencia incluso en las posibles víctimas fatales de los combates recientes





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conflicto En Guaviare Situación En La Región Población Civil Miedo Fusiles Combates Reclutamiento De Menores Estructuras Criminales Rutas Del Narcotráfico Económicas Ilícitas Estructuras Criminales De Alias Iván Mordisco Dispute Por El Control Territorial Control Ilegal Del Territorio Rutas Del Narcotráfico Económicas Ilícitas Grupos Criminales Estructuras Criminales Dispute Por El Control Territorial Control Ilegal Del Territorio Rutas Del Narcotráfico Económicas Ilícitas Grupos Criminales Estructuras Criminales Dispute Por El Control Territorial Control Ilegal Del Territorio Rutas Del Narcotráfico Económicas Ilícitas Grupos Criminales Estructuras Criminales Dispute Por El Control Territorial Control Ilegal Del Territorio Rutas Del Narcotráfico Económicas Ilícitas Grupos Criminales Estructuras Criminales Dispute Por El Control Territorial Control Ilegal Del Territorio Rutas Del Narcotráfico Económicas Ilícitas Grupos Criminales Estructuras Criminales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’: se verifica cifra de muertos en GuaviareAunque no hay un reporte oficial, se habla de que podrían ser más de 20 los cuerpos en zona rural de San José de Guaviare.

Read more »

Masacre entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja más de 30 muertos en GuaviareDurante los combates habría muerto alias Negro Primo, señalado como uno de los principales jefes de la estructura armada involucrada en la confrontación.

Read more »

Enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ habrían dejado 48 muertos en GuaviareSegún el gobernador, Yeison Rojas, las autoridades tratan de ingresar a la zona para recoger e identificar los cuerpos de los fallecidos.

Read more »

Confirman que combates en Guaviare entre disidencias ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ dejan más de 50 muertosWilly Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, se refirió en 6AM W a los combates entre disidencias de las Farc al mando de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ en zona rural.

Read more »