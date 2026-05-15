Más de 86.000 personas han cruzado la frontera entre Líbano y Siria desde principios de marzo. Siria está atravesando un momento ‘crítico pero prometedor’ desde que inició el conflicto en 2011. Desde finales de 2024, los retornos están incrementando la presión sobre los servicios básicos que ya estaban debilitados.

Más de 86,000 personas han cruzado la frontera entre Líbano y Siria desde principios de marzo, según informó el subsecretario general de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

En una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio, Fletcher comparó con la última vez que informó al órgano hace un mes. Desde entonces, más de 86.000 personas han manifestado su intención de pasar a Siria. Ahora, muchos de los que han llegado necesitan algún tipo de ayuda, advirtió el enviado antes de advertir que muchos de los que han llegado ‘necesitan algún tipo de ayuda’.

Siria está atravesando un momento ‘crítico pero prometedor’ desde que inició el conflicto en 2011, seguido por uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Beirut, Líbano, 29/09/2024. Una mujer toma una foto de un edificio destruido en el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, tras los ataques militares israelíes sobre Beirut, Líbano, 29 de septiembre de 2024.

Según el Coordinador Humanitario de la ONU en Líbano, Imran Riza, la reciente escalada en Líbano, una ‘situación catastrófica’, ha provocado la destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras en todo el país. Al menos 700 personas han muerto y miles han resultado heridas en la última semana. Según el ejército israelí (Tsahal), el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, había muerto en un ataque nocturno contra Beirut.

Aunque Hizbulá confirmó la muerte de Nasralá en un comunicado, aún no ha sido confirmada oficialmente por el ejército israelí (Tsahal). UNHCR, la agencia de la ONU para Refugiados, incluyó a Siria entre los wyzwania en 2024 para los refugiados baquíos. Permitidos a regresar, aunque aumenta la presión sobre los servicios básicos que ya estaban debilitados, dijeron los representantes de la ONU.

El conflicto no ha modificado las rutas migratorias del sur del Líbano pero ha intensificado la lucha por los derechos humanos al mismo tiempo que ha debilitado la democracia y el gobierno democrático en Siria. Desde finales de 2024, los retornos están incrementando la presión sobre los servicios básicos que ya están debilitados. A pesar de los retornes, el número de refugiados en el territorio es alto y la lucha por la estabilidad y la paz continúa





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