Conflicto entre Atlético Nacional y Selección Colombia por convocatoria de jugadores

El técnico Lucas González critica la falta de coherencia de Néstor Lorenzo por convocar a jugadores locales para amistosos internacionales durante fase clave del torneo colombiano.

El conflicto entre el club Atlético Nacional y la Selección Colombia se intensificó tras las recientes convocatorias del técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de noviembre. Lucas González, entrenador verdolaga, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de excluir a dos de sus figuras clave, Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, de los compromisos locales decisivos. Esta tensión resalta la fricción constante entre las obligaciones de los clubes con sus ligas domésticas y los deberes internacionales de los futbolistas ante sus selecciones nacionales.

Bases de la obligatoriedad de cesión

La normativa internacional que obliga a los clubes a liberar a sus jugadores ante las selecciones nacionales está detallada en el Anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA. El artículo 2 de este documento, cuya última actualización ocurrió en enero de 2025, establece de manera inequívoca que la cesión es obligatoria para los partidos incluidos en el calendario internacional oficial. Esta regulación cubre específicamente los encuentros de competencias finales de la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Confederaciones y los campeonatos representativos tipo A, como la Copa América. Estas normas sirven como el marco legal que ampara a las federaciones para imponer sanciones disciplinarias a aquellos clubes que decidan retener ilegalmente a sus futbolistas convocados, garantizando así la prioridad del deporte nacional sobre los intereses clubísticos.

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Crítica de Lucas González por coherencia

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, hizo sus declaraciones tras el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot, donde lamentó la pérdida de recursos deportivos en un momento crítico. El técnico verdolaga señaló que su equipo enfrenta la ausencia de nueve futbolistas convocados por diversas selecciones nacionales, una situación que considera perjudicial para la preparación técnica. Entre los ausentes se encuentran Felipe Marín, llamado a la Selección Colombia sub-20 para un microciclo preparatorio del Sudamericano programado del 22 de enero al 7 de febrero en Medellín y Envigado, además de seis jugadores del plantel sub-17 dirigidos hacia el Mundial en Qatar, que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. González argumentó que existe una falta de coherencia por parte de la dirección técnica nacional al priorizar la participación de jugadores del fútbol local rentado, en detrimento de figuras de otros países en momentos de alta exigencia competitiva.

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Defensa de Néstor Lorenzo y normas internas

Néstor Lorenzo, el seleccionador nacional de mayores, respondió con firmeza a las críticas, asegurando que su proceso de selección siempre se rige por criterios técnicos y no por preferencias políticas o comerciales. Lorenzo declaró que siempre hay coherencia en sus convocatorias y expresó su orgullo por ver a jugadores de un club que ejecuta bien su trabajo deportivo en la cancha internacional. Además de la protección que le otorga la normativa FIFA, el entrenador cuenta con el respaldo de las leyes internas de la Federación Colombiana de Fútbol. El artículo 47 del Estatuto del Futbolista reitera la obligación de los equipos de ceder a los jugadores para los partidos listados en el calendario internacional, incluyendo la doble fecha de noviembre. Asimismo, el artículo 55 establece sanciones específicas para los clubes que declinen la liberación de los jugadores, indicando que la Comisión Disciplinaria aplicará las medidas pertinentes a los infractores, reforzando así el cumplimiento normativo en el ámbito local.

Impacto deportivo y próximos pasos

Las consecuencias de esta disputa técnica afectan directamente la planificación de Atlético Nacional para el resto del torneo local. La normativa actual impide que los clubes utilicen a los jugadores convocados que no asistan a las concentraciones nacionales durante el periodo vigente. En este caso específico, la restricción se extenderá hasta el 17 de noviembre, fecha en que la Selección Colombia disputará un amistoso contra Chile en Santiago. Esta situación coloca al equipo verdolaga en una desventaja estratégica para la última fecha del fase Todos Contra Todos y potencialmente para los primeros duelos de los cuadrangulares semifinales del Clausura colombiano. La federación y los clubes deberán navegar estas fechas críticas buscando equilibrio entre el desarrollo del talento local y la competitividad en los torneos domésticos que definen los títulos a nivel nacional.