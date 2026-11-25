Influencers Papi Lord, Herrera y sus equipos protagonizaron un altercado vehicular en Medellín tras disputas en el evento Stream Fighter, comprometiendo la seguridad vial.

Un serio incidente de convivencia y riesgo vial se registró en la vía Las Palmas, ubicada en el suroriente de la ciudad de Medellín. Cuatro personalidades con gran presencia en las redes sociales participaron en una discusión que derivó en choques vehiculares y persecuciones, comprometiendo la integridad de los ciudadanos que transitaban por el sector. Los implicados directos fueron Cristian Garzón, conocido como Papi Lord, y Harold Espinosa, mánager del cantante Juan Miguel Herrera Zapata, llamado Herrera.

Detalles del altercado vehicular en Medellín

El incidente comenzó con una confrontación verbal que casi escala a violencia física entre el mánager de Herrera, Harold Espinosa, y el influencer Papi Lord. Ambos grupos ingresaron a la zona con vehículos de alta gama, lo que aumentó la tensión inicial. Según lo publicado por Papi Lord, Harold Espinosa habría llegado junto a Herrera y otro influencer, Nuwaman, con la intención de agredirle físicamente. Esta versión fue la única confirmada públicamente por los actores involucrados en el momento de los hechos.

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Origen en el evento Stream Fighter

Las tensiones entre las partes no surgieron de la nada, sino que tienen su origen en las diferencias generadas durante el evento Stream Fighter. Esta competencia de peleas entre influenciadores y celebridades es organizada por el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCol. La edición más reciente de este evento se llevó a cabo el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus, en Bogotá, donde Herrera y Papi Lord tuvieron un conflicto que se extendió posteriormente al espacio público en Medellín.

Movimientos con vehículos de lujo

La escalada de violencia se materializó cuando Harold Espinosa, supuestamente con la intención de golpear a Papi Lord, sacó una barra del vehículo. Antes de que la agresión física se consumara, el mánager golpeó con un palo un automóvil azul, identificado como un Chevrolet Camaro de sexta generación. Este vehículo pertenece a Papi Lord y su valor comercial ronda los 160 millones de pesos, según las características reportadas. Acto seguido, Papi Lord utilizó su propio Camaro para impactar un costado de la camioneta Mercedes G Wagon en la que se movilizaban los otros implicados.

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Persecución y falta de respuesta institucional

Tras los choques iniciales, comenzó una persecución entre ambos vehículos por el corredor vial hacia Rionegro. Los grupos se alejaron a toda velocidad, dejando sin aclarar el desenlace final del incidente más allá de lo narrado en las redes sociales. La camioneta utilizada por los enemigos de Papi Lord, un Mercedes G Wagon, puede costar más de 270 millones de pesos, dependiendo del modelo y los lujos adicionales. Ninguna autoridad, ni la Secretaría de Movilidad de Medellín ni la Policía Metropolitana, emitió un pronunciamiento oficial sobre esta pelea, a pesar del riesgo grave que generaron para la seguridad pública.

Posiciones públicas y reclamos legales

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento público por parte de los otros tres implicados: Herrera, Nuwaman y Harold Espinosa. Papi Lord tomó la iniciativa de desactivar la tensión pública exigiendo respeto y responsabilizando a las autoridades de investigar lo ocurrido. Su declaración en redes sociales señaló explícitamente a Harold Espinosa como el principal agresor presuntivo. La comunidad y las plataformas digitales han sido testigos de la viralización de videos que muestran la confrontación, manteniendo el foco en la responsabilidad penal y civil de los involucrados.