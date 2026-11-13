Conflicto entre Ordóñez y Cepeda por el Fondo Milagro y acusaciones de corrupción

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, respondió con dureza al senador Iván Cepeda tras las críticas de este sobre el Fondo Milagro, acusando a su partido de hipocresía y encubrimiento de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

En un tenso intercambio público que ha captado la atención de la opinión pública colombiana, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, dirigió duras críticas contra el senador Iván Cepeda.

Esta confrontación verbal surgió como respuesta a las severas observaciones realizadas por el legislador respecto a la gestión y transparencia del Fondo Milagro, un esquema de salud que ha sido objeto de múltiples escrutinios y debates en el país. La tensión entre ambos funcionarios no es nueva, dado que Ordóñez, quien ejerció la Procuraduría General de la Nación entre 2009 y 2016, mantuvo históricamente una relación conflictiva con figuras de izquierda y defensores del proceso de paz, siendo Cepeda uno de sus principales interlocutores en dichos enfrentamientos institucionales.

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Tensión por el Fondo Milagro y la gestión estatal

La polémica se intensificó cuando el senador Cepeda reaccionó a una declaración del presidente del Fondo Milagro, Abelardo de la Espriella, quien expresó su determinación de controlar los elevados gastos de la entidad. Cepeda utilizó un lenguaje particularmente contundente para cuestionar lo que consideraba una postura hipócrita, calificando la narrativa de austeridad del gobierno como una distracción ante posibles irregularidades.

El senador insinuó que la denuncia por la gestión del Fondo Milagro era oportuna solo cuando las acciones se volvían evidentes, tachando la posición oficial de desvergonzada y poco coherente con los principios de ética que debería defender el Estado colombiano ante la ciudadanía. Ante estas acusaciones, el ministro Ordóñez respondió desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior, invirtiendo los términos del debate al señalar la supuesta hipocresía de sus críticos.

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Acusaciones de corrupción y escándalos del gobierno

Ordóñez hizo referencia a la sabiduría popular que sugiere que el ladrón juzga a su condición, para luego acusar al partido de gobierno, liderado por Gustavo Petro, de ignorar sistemáticamente graves escándalos de corrupción durante su administracion. Específicamente, el ministro recordó los casos de presunta compra de conciencias en el Congreso mediante el uso de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Con un tono mordaz, Ordóñez desafió a los colombianos a juzgar quién es el verdadero sinvergüenza, resaltando el silencio que mantuvieron los actuales gobernantes cuando los recursos destinados a los sectores más vulnerables fueron desviados en el pasado. Este incidente reaviva las disputas políticas del pasado, recordando los conflictos disciplinarios y las acusaciones mutuas entre el exprocurador y el senador, quienes ya habían estado en la mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las tensiones en torno al proceso de paz con las Farc y los acuerdos de La Habana.