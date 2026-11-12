Conflicto entre Ordóñez y la JEP por legitimidad del mecanismo de paz

El ministro Alejandro Ordóñez cuestiona la legitimidad de la JEP en audiencia, generando un choque con el magistrado Salazar Arbeláez sobre protección a testigos.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha intensificado su confrontación pública con las instituciones vinculadas al proceso de paz colombiano, dirigidos específicamente hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. Este desacuerdo ocurrió durante las últimas 24 horas en el contexto de una audiencia judicial dedicada al seguimiento de las medidas cautelares de protección dirigidas a comparecientes ante el tribunal.

Choque frontal por legitimidad judicial

Durante la intervención, Alejandro Ordóñez cuestionó directamente la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, argumentando que, a pesar de ser legal y constitucional, la entidad debe demostrar su valor mediante resultados concretos y transparencia operativa. El funcionario señaló que, tras diez años de firmado el acuerdo, persiste el desafío de garantizar la verdad, la reparación real a las víctimas y el desmantelamiento de los negocios ilícitos sin caer en la impunidad.

La exposición del ministro fue interrumpida abruptamente por el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, quien le reprendió por desviarse del tema central de la audiencia. Salazar Arbeláez argumentó que el propósito de la sesión era exclusivamente discutir la protección de los testigos, no debatir sobre la validez institucional del tribunal. El magistrado calificó de mala educación que un funcionario del gobierno cuestionara la legitimidad de la entidad en ese espacio procesal.

Requerimientos de respeto y orden

Ante la insistencia del ministro, el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez solicitó formalmente que los asistentes se limitaran a los temas pertinentes de la audiencia. Salazar Arbeláez advirtió que, con sus colegas, exigiría que se respetara el reglamento de la sesión, reiterando que no era el momento adecuado para iniciar un debate político sobre la estructura jurídica de la paz. Esta intervención buscó restablecer el orden procesal en medio de la tensión generada por los comentarios del ejecutivo.

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Tensión institucional y protección

Alejandro Ordóñez respondió a las críticas solicitando respeto y tiempo para completar su intervención, manteniendo su postura sobre la necesidad de transparencia. El conflicto pone de manifiesto la fricción actual entre el Gobierno Nacional y los organismos de transición jurídica establecidos en 2016. La audiencia continuó bajo una atmósfera de tensión, destacando los diferentes enfoques sobre cómo interpretar el acuerdo de paz con las Farc en la actualidad.

Implicaciones para el proceso de paz

Este incidente refleja los desafíos persistentes en la implementación del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta a la percepción pública y política de la justicia transicional. La legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo un punto de disputa, con el Gobierno actual exigiendo cuentas claras sobre los avances en la desarticulación de estructuras criminales. Mientras tanto, las medidas cautelares para los comparecientes continúan siendo un aspecto operativo crítico dentro de este marco de confrontación institucional.

Próximos pasos en la jurisdicción

La situación continúa desarrollándose a medida que los actores políticos y jurídicos navegan estas diferencias fundamentales. El seguimiento a las medidas de protección permanece como la agenda técnica principal, aunque el debate político sobre la eficacia y legitimidad de la JEP se intensifica. La comunidad internacional y la sociedad civil observan de cerca cómo estos choques pueden afectar la estabilidad del proceso de paz en Colombia.