Tensión en el Pacto Histórico tras la crítica de Gustavo Petro a la delegación que viajó a Taiwán, incluyendo al senador Agmeth Escaf, quien defendió su misión legislativa.

La coalición política Pacto Histórico enfrenta una crisis de imagen y unidad sin precedentes debido a la visibilidad pública de sus disputas internas. El exmandatario Gustavo Petro rompió su habitual estrategia de discreción al publicar una fotografía en la red social X de una delegación congresista que viajó a Taiwán, señalando indirectamente al senador Agmeth Escaf como parte del grupo cuestionado.

La Crítica Pública de Petro al Viaje a Taiwán

Gustavo Petro publicó una imagen en la que figuraban varios congresistas, entre ellos los senadores Alejandro Bermeo y Germán Rodríguez, pertenecientes a Salvación Nacional, Simón Molina de Creemos, Jonathan Pineda del Centro Democrático y Agmeth Escaf del Pacto Histórico. El expresidente utilizó el mensaje para enviar una advertencia diplomática y política hacia Escaf sin mencionarlo por su nombre explícitamente.

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Petro escribió en su perfil que China es una civilización y que sin su influencia no se habría podido derrotar el fascismo en 1945. Argumentó que, por turismo, no se debe ayudar a dividir una civilización y que su partido propone un diálogo entre civilizaciones humanas como base para construir una humanidad libre. El texto concluyó con la afirmación de que solo existe una historia y un Estado chino que representa la civilización milenaria china.

La Defensa de Agmeth Escaf y el Contexto Legislativo

Agmeth Escaf respondió inmediatamente en la misma plataforma afirmando que el Pacto Histórico reconoce oficialmente una sola China. Declaró que la visita de los congresistas a Taiwán no altera, cuestiona ni pretende modificar esa posición política del partido. Escaf insistió en que su interés no es dividir civilizaciones, sino cumplir con funciones legislativas.

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El senador se defendió de la acusación subyacente de realizar un viaje de turismo parlamentario. Explicó que esta es la primera misión internacional que realiza como congresista desde su elección en 2022 y que, durante el gobierno de Petro, él no salió ni una sola vez del país. Escaf aclaró que viajó como integrante de la Comisión Segunda del Senado, la cual tiene competencias específicas en relaciones internacionales.

Implicaciones Diplomáticas y Crisis Interna del Partido

El viaje de la delegación de nueve congresistas, todos miembros de las comisiones segundas de ambas cámaras, tiene como objetivo conocer de primera mano la realidad comercial, tecnológica, académica y de cooperación de un socio con el que Colombia ya tiene intercambio económico. Escaf precisó que esta información permite legislar y ejercer control político con mejor datos, aunque subrayó que no negociaron ni representaron al Estado en dichas conversaciones.

Este incidente no ocurre en el vacío, sino que se suma a otros escándalos que afectan la reputación del grupo. La colectividad carga con los escándalos que dejó el gobierno de Gustavo Petro y, actualmente, con el caso de los títulos falsos de la representante Verónica Estrada. La bancada ha solicitado públicamente que Estrada renuncie a su curul ante las dudas sobre su formación académica.

Debate Político Anterior sobre el Principio de Una Sola China

La postura del gobierno frente a Taiwán ha sido un tema recurrente en la política exterior reciente. A finales de 2025, cuando Petro aún era presidente, los líderes de las comisiones segundas del Senado, Mauricio Giraldo, del partido Conservador, y de la Cámara, Mauricio Londoño, del Partido de La U, viajaron a Taipéi. La Cancillería aclaró entonces que no se abriría una oficina colombiana en Taiwán y reafirmó el principio de una sola China.

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Incluso hubo planes de cambio en la agenda diplomática. La canciller Rosa Villavicencio y Gustavo Petro tenían programada una visita oficial a China en diciembre del año pasado, pero ese plan se habría cambiado por el viaje de la delegación del Congreso a Taiwán. Este detalle subraya la complejidad de las relaciones internacionales en las que se mueven los actores políticos actuales.

Tensiones en la Dirección y Ética del Pacto Histórico

La tensión política interna se ha exacerbado desde el 15 de octubre, cuando el partido eligió a Gustavo Petro como su presidente por unanimidad. Desde esa fecha, se han multiplicado las voces que cuestionan cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Las exministras Carolina Corcho y Susana Muhamad han puesto en duda públicamente esos procesos, con Corcho escribiendo que el proceso interno aún no es plenamente democrático.

Además, congresistas de distintos sectores han hablado de una pequeña cúpula que estaría concentrando las decisiones de la oposición. Petro tampoco se ha guardado reproches a su propia gente, criticando recientemente a sus congresistas por presentar mociones de censura contra los ministros de De la Espriella, las cuales fueron todas negadas. Mientras la Comisión de Ética evalúa el caso de Verónica Estrada con la posibilidad de sanciones penales, el Pacto Histórico intenta mantener su unidad frente a estas divisiones crecientes.