Conflicto judicial por el Parque Mejoras Públicas se extiende con nuevo plazo para la Alcaldía

La disputa entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Sociedad de Mejoras Públicas por el predio del parque continúa, con un plazo de 15 días para la recuperación y espera de fallo del Consejo de Estado.

La disputa jurídica y administrativa por la tenencia del predio que alberga el Parque Mejoras Públicas, una extensión de tierra de aproximadamente trece mil metros cuadrados ubicada en el corazón de Bucaramanga, se ha intensificado considerablemente.

Este conflicto prolongado enfrenta directamente a la actual administración municipal con la Sociedad de Mejoras Públicas, una entidad histórica que ha gestionado las instalaciones durante décadas. En una reciente audiencia judicial, la Alcaldía de Bucaramanga presentó ante una juez un plan estratégico detallado para la recuperación administrativa del espacio.

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Alcaldía presenta plan para recuperar parque

Este plan contempla un periodo de seis meses durante el cual las autoridades locales adelantarán todas las actuaciones necesarias para restituir efectivamente este valioso espacio verde a la comunidad urbana, tal como lo ordenan las disposiciones legales vigentes y los fallos previos emitidos por la jurisdicción correspondiente. Por otra parte, la postura de la Sociedad de Mejoras Públicas se mantiene firme y resistida ante cualquier intento de desalojo o entrega inmediata.

Claudia Arciniegas, quien actúa como apoderada legal de la organización, declaró expresamente que su cliente no está dispuesta a ceder el control del parque, argumentando que la entidad posee derechos legítimos y preexistentes sobre el terreno en cuestión. Esta posición de desacuerdo ha llevado a la situación actual de estancamiento, donde la implementación de la orden judicial se ve retrasada.

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Se ha establecido que la Alcaldía dispondrá de un plazo adicional de quince días para recuperar formalmente el Parque Mejoras Públicas y cumplir cabalmente con el fallo judicial que ordena la restitución del predio a la ciudad. Durante este corto lapso de tiempo, las autoridades municipales deberán asegurar el cumplimiento efectivo de la decisión judicial, coordinando los recursos humanos y físicos necesarios para la toma de posesión.

Sociedad espera resolución del Consejo de Estado

Mientras la administración municipal se dedica a materializar la recuperación del espacio mediante el estricto cumplimiento de la decisión judicial, la sociedad mantendrá su posición de no entregar las instalaciones y espera un pronunciamiento definitivo de una instancia judicial superior. Específicamente, ambas partes aguardan con expectación la resolución del Consejo de Estado, la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia.

Este alto tribunal es la última esperanza de la Sociedad para revertir la situación o obtener una prórroga que les permita regularizar su situación jurídica. El resultado de este proceso no solo determinará el futuro inmediato del parque, sino que también establecerá un precedente importante sobre la autonomía de las sociedades de mejoras públicas frente a las administraciones locales en la gestión de espacios de uso común.

La tensión entre la autoridad administrativa y los derechos de posesión histórica sigue siendo el eje central de esta disputa que impacta directamente en el tejido social y el patrimonio urbano de la capital santandereana, dejando a la ciudadanía en incertidumbre sobre la disponibilidad real de sus áreas de recreación y esparcimiento.