Conflicto Legal en Islas del Rosario: ANT vs. Empresario por Isla Fiesta

La disputa por Isla Fiesta, en Islas del Rosario, entre el Estado colombiano y el empresario Andrés Jorge Lisocky, se intensifica. La ANT rechaza la orden de devolver el predio y acusa al empresario de incumplimientos económicos.

La tensión jurídica entre el Estado colombiano y el empresario caleño Andrés Jorge Lisocky por la propiedad y explotación de Isla Fiesta , un terreno de 600 metros cuadrados ubicado en el paradisíaco archipiélago de Islas del Rosario, ha escalado significativamente.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encuentra en una encrucijada legal, tras la orden de un tribunal que exige la devolución del predio al empresario, una decisión que la entidad gubernamental no solo rechaza, sino que también está tomando medidas legales para revertir. Felipe Harman, director de la ANT, reveló durante una entrevista en el programa 6AM W Radio, que la relación de Lisocky con Isla Fiesta está marcada por una serie de incumplimientos financieros y administrativos que, a ojos de la agencia, invalidan sus pretensiones sobre la isla. La disputa se centra en la valoración económica del predio, los acuerdos de arrendamiento y el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas por el Estado colombiano. \El núcleo del conflicto radica en los antecedentes de Lisocky con Isla Fiesta. Según la información proporcionada por Harman, el empresario no realizó ningún pago por el uso de la isla entre los años 2003 y 2007. Posteriormente, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) formalizó un contrato de arrendamiento con Lisocky, estableciendo una renta mensual de apenas $200.000 pesos colombianos, una cifra que el mismo Harman calificó como irrisoria en comparación con el valor real del predio y sus condiciones de explotación. La situación se complicó aún más cuando, al asumir la administración la ANT, se constató que el empresario llevaba dos años sin realizar ningún pago por el arrendamiento. Ante esta situación de mora y aprovechamiento económico, la ANT tomó la decisión de actualizar el valor del arrendamiento a $11 millones de pesos mensuales, argumentando que Isla Fiesta es un baldío inadjudicable de la Nación y que la tarifa debe reflejar el valor comercial real, considerando su potencial turístico y las ganancias generadas por su explotación. Según Harman, la isla estaría siendo arrendada a turistas por un millón de pesos por fin de semana, lo que evidencia el potencial económico del terreno. Esta discrepancia en la valoración del predio y el incumplimiento de las obligaciones contractuales han sido el motor del conflicto legal. \La controversia tomó un giro judicial con la providencia emitida por el Tribunal de Bolívar, que ordenó la devolución de Isla Fiesta a Lisocky y mantuvo la renta mensual en $200.000 pesos. Para la ANT, esta decisión representa un preocupante precedente jurídico, al considerar que se le estaría reconociendo al empresario un derecho fundamental sobre un bien de la Nación, cuando estos territorios son baldíos reservados. La ANT respondió a la decisión interponiendo un recurso de reposición y tutelando la providencia ante el Consejo de Estado, buscando que la instancia superior corrija lo que considera un fallo “inusual y absolutamente extraordinario”. Además de los incumplimientos económicos, Harman señaló que Lisocky nunca participó formalmente en los procedimientos de selección para ser arrendatario del predio, lo que, según la ANT, invalida aún más sus pretensiones. La agencia insiste en que el Estado no puede entregar un bien nacional a alguien que ha acumulado deudas, pagado tarifas irrisorias y omitido los canales legales para acceder a un arrendamiento. La ANT reafirma su compromiso de proteger el patrimonio nacional y asegurar que las Islas del Rosario generen los recursos que le corresponden al erario público. La postura de la ANT es firme y clara: proteger los bienes de la Nación y garantizar que su explotación se ajuste a las leyes y genere beneficios para el Estado colombiano





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