Tomás Uribe responsabiliza a Carlos Suárez de fragmentar la coalición legislativa. El presidente Abelardo De la Espriella defiende a su estratega ante denuncias de manipulación política.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha intensificado su confrontación pública contra Carlos Suárez, una figura clave del entorno del presidente Abelardo De la Espriella. A través de su cuenta en la plataforma X, Uribe lanzó una acusación directa al señalar a Suárez de ser el responsable principal de la erosión y fragmentación de la coalición de Gobierno dentro del Congreso colombiano.

Acusaciones de Sabotaje Legislativo y Fractura Política

En el mensaje que posteriormente eliminó pero que quedó registrado digitalmente, Tomás Uribe estableció un contraste deliberado entre el trabajo constructivo de otros actores políticos y las acciones atribuibles a Suárez. Uribe sostuvo que, mientras el doctor Alejandro Ordóñez se dedica activamente a consolidar y fortalecer la alianza gubernamental, Suárez opera con un esfuerzo dedicado a dinamitar dicha estructura desde las sombras. Esta discrepancia de estrategias ha generado una tensión visible en el panorama político nacional reciente.

Also read De la Espriella rodea a Paloma Valencia y Carlos Suárez: 'Preocupémonos por lo importante'

La crítica de Uribe no se limitó a señalar la acción negativa, sino que extendió una interpretación sobre la jerarquía de poder dentro del ejecutivo. El joven político afirmó que, en temas de política pura, Suárez parece ejercer una influencia superior a la del mismo presidente Abelardo De la Espriella. Esta observación implica que las decisiones o maniobras de Suárez podrían estar actuando en contra de los intereses estratégicos oficiales, cuestionando la autoridad central de la presidencia.

Defensa del Mandatario ante Denuncias de Difamación

El presidente Abelardo De la Espriella intervino directamente para blindar a su estratega y defender su reputación pública. El mandatario respondió a las especulaciones en redes sociales que sugerían que Suárez orquestaba una campaña sistemática de difamación contra la candidata Paloma Valencia. El jefe de Estado argumentó que el país no tiene tiempo ni necesidad para discutir asuntos menores carentes de sustento probatorio.

Advertisement

De la Espriella utilizó su mensaje para proteger tanto la imagen de su asesor como la de la opositora. Expresó que ninguna persona sensata puede considerar que la doctora Paloma Valencia está involucrada en conspiraciones turbias o sucias. De manera simétrica, el presidente sostuvo que es imposible aceptar la idea de que Carlos Suárez participa en pequeños complots carentes de sentido lógico. Su defensa buscaba deslegitimar las narrativas de conspiración que circulaban entre activistas digitales y páginas afines al Gobierno.

Orígenes de la Controversia y Vínculos con la Campaña

El origen de esta nueva oleada de críticas se remonta a las tensiones previas a la primera vuelta presidencial, donde Abelardo De la Espriella derrotó a Paloma Valencia. Ya el 26 de abril, aproximadamente un mes antes de esa jornada electoral, Tomás Uribe había publicado un video donde acusaba a la campaña del presidente actual de contratar influenciadores para atacar a Álvaro Uribe y a la oposición democrática. Uribe alegaba que estas acciones beneficiaban indirectamente al actual gobernante anterior, Petro.

En ese material anterior, Uribe identificó específicamente a los responsables de esa supuesta estrategia de ataque. Citó a Carlos Suárez como el estratega digital de la campaña y a Enrique Gómez como su jefe de debate. Esta información, según declaró Uribe, le fue confirmada por un alto ejecutivo de la campaña de De la Espriella, lo que añade una capa de credibilidad interna a sus acusaciones de manipulación mediática y ataques coordinados contra figuras clave del espectro político.

Reacción del Expresidente y Tensiones Internas en el Partido

El expresidente Álvaro Uribe Vélez contestó públicamente al jefe de Estado para aclarar su postura y solicitar protecciones legales. Uribe expresó gratitud al Presidente por indicar que nada tenía que ver con los infundios contra Paloma Valencia, pero reiteró su convicción de que De la Espriella actúa con sincera indignación ante tales situaciones. El expresidente ruega explícitamente que se defienda la reputación de Valencia para que no quede vinculada en el expediente histórico a ningún magnicidio.

Advertisement

No obstante, la cohesión del partido de Uribe, el Centro Democrático, muestra grietas evidentes frente a la figura de Suárez. Una fuente del partido, que habló bajo reserva con EL COLOMBIANO, confirmó que la estrategia de Suárez sigue siendo un tema de conversación caliente dentro de las filas del movimiento. La fuente indicó con claridad que existe la percepción interna de que Suárez continúa manejando tácticas diseñadas para acabar con el Centro Democrático, independientemente de las declaraciones públicas de unidad o defensa por parte del ejecutivo.

Contexto Institucional y Posiciones Competitivas

El papel de Carlos Suárez se ha vuelto crítico al ocuparse ahora de la Junta Directiva de Ecopetrol, lo que amplifica el impacto de sus redes y estrategias digitales en la economía y política nacional. Su transición desde la campaña electoral a cargos institucionales clave mantiene el foco de la oposición en su influencia. Mientras el Gobierno intenta normalizar su figura como un técnico leal al presidente, la oposición lo ve como un actor desestabilizador que opera más allá de los canales formales de poder.

La persistencia de estos conflictos públicos sugiere que la coalición de Gobierno enfrenta desafíos estructurales difíciles de resolver mediante declaraciones aisladas. La tensión entre la lealtad institucional hacia el presidente De la Espriella y las percepciones de sabotaje político atribuidas a su entorno cercano define el clima político actual. La falta de pruebas concretas sobre los vínculos entre activistas digitales y Suárez, mencionadas en la fuente original, mantiene la disputa en el terreno de la opinión pública y la guerra mediática más que en el judicial.