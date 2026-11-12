Conflicto táctico entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé en la Selección Francesa

El técnico Zidane prioriza a Ousmane Dembélé, lo que genera malestar en Mbappé, quien prefiere ser delantero centro. Se analiza el impacto en el equipo galo para noviembre de 2020.

El seleccionador francés Zinedine Zidane ha generado tensiones internas dentro de la plantilla nacional al implementar cambios tácticos que contradicen los deseos de su estrella Kylian Mbappé. Según informa el diario L'Équipe, la decisión de desplazar al delantero al lado izquierdo del campo ha generado un claro descontento en el jugador, quien prefiere ocupaciones más avanzadas como punta o delantero centro. Esta situación marca un punto de inflexión en la dinámica entre el técnico y su futbolista más mediático.

El conflicto por la posición táctica

La controversia surge de una decisión estratégica concreta tomada por Zinedine Zidane, quien no está relegando a Kylian Mbappé al banquillo, pero sí lo está moviendo a una posición periférica. El estratega de la selección de Francia ha priorizado a Ousmane Dembélé como el centroatacante titular, una jugada que ha irritado al último ganador del premio Pichichi del fútbol español. Mbappé habría manifestado su desagrado directamente, pero el técnico insiste en que el jugador se acomode en la posición que él considera óptima para la estrategia del equipo.

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Es importante destacar que Zinedine Zidane, con experiencia previa únicamente como técnico del Real Madrid, siempre ha demostrado una facilidad y un carácter firme para poner en el terreno de juego a quien él considere mejor para cada posición específica. No fue hasta su consolidación en el Real Madrid que Kylian Mbappé se estableció firmemente como número nueve. En sus etapas anteriores en Mónaco y en el París Saint-Germain, el francés fue principalmente un extremo por la izquierda, jugando a perfil cambiado. Su velocidad, regate, agilidad y buen remate le facilitaban enormemente esa función técnica.

Diferencias con el exentrenador Deschamps

El diario L'Equipe también revela que Kylian Mbappé extraña la relación que tenía con Didier Deschamps, quien fuera el entrenador del seleccionado francés hasta el pasado Mundial de Norteamérica. Durante ese torneo, la selección gala logró un cuarto lugar, un rendimiento sólido que contrasta con la incertidumbre actual generada por los cambios de Zidane. Esta nostalgia táctica y emocional refleja la diferencia de filosofías entre ambos técnicos y su impacto en la confianza del jugador estrella.

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Calendario FIFA y lesiones clave

Para esta fecha FIFA de noviembre, el calendario presenta un escenario específico que podría alterar la dinámica actual. Kylian Mbappé solo podría jugar ante Turquía el próximo domingo 15 de noviembre. En este partido concreto, existe la posibilidad de que el delantero francés pueda hacer las veces de delantero centro, una posición que es exactamente lo que él busca y defiende. Este cambio de roles sería una concesión táctica necesaria por la ausencia de otros atacantes clave.

La principal razón para esta posible adaptación táctica es la lesión de Ousmane Dembélé, quien se mantendría un par de semanas más por fuera de las canchas. El jugador del París Saint-Germain volverá después de este periodo de baja, lo que significa que la selección francesa debe improvisar su ataque con las cartas disponibles en este momento. Además, Kylian Mbappé no jugará ante Italia porque se encuentra recuperándose de una dolencia en la rodilla, lo que añade otra capa de complejidad a la estrategia de Zidane.

La situación actual no debe interpretarse como una locura estratégica por parte de Zinedine Zidane, sino como una maniobra basada en la evaluación técnica de las capacidades de sus jugadores. Sin embargo, la persistencia en el malestar de Mbappé y la ausencia de Dembélé crean un escenario de alta presión. La relación entre el técnico y la estrella del equipo está siendo testeada por primera vez bajo esta nueva configuración, y el resultado en los próximos partidos determinará la estabilidad del grupo a largo plazo.