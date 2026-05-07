Conflictos y violencia en Ataco: Operación contra minería ilegal termina en ataques a la Fuerza Pública

Graves disturbios se presentaron en el Tolima durante un operativo militar, dejando como saldo un vehículo policial quemado y varios uniformados lesionados por agresiones civiles.

En el corregimiento de Santiago Pérez, ubicado en el municipio de Ataco , departamento del Tolima , se vivieron jornadas de extrema tensión y violencia durante el desarrollo de un operativo estratégico coordinado por el Ejército Nacional .

La misión, liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, tenía como objetivo principal combatir la minería ilegal que azota la región, una actividad que no solo degrada el medio ambiente sino que suele estar vinculada a estructuras criminales. Sin embargo, lo que inició como un procedimiento legal para desmantelar yacimientos mineros ilícitos se transformó rápidamente en un escenario de caos cuando un grupo numeroso de personas comenzó a rodear y atacar a los uniformados que se encontraban en el lugar.

La escalada de violencia quedó registrada en diversos videos que fueron difundidos posteriormente. En estas imágenes se puede observar la agresividad de los civiles, quienes increparon violentamente a los soldados y policías, lanzando objetos contundentes y bloqueando cualquier intento de avance o despliegue táctico de la fuerza pública.

El punto más crítico de la confrontación ocurrió cuando un vehículo tipo NPR, perteneciente a la Policía Nacional, fue blanco de un ataque coordinado que terminó con el automotor completamente envuelto en llamas en una vía rural. Este acto de vandalismo no solo representó una pérdida material significativa para el Estado, sino que simbolizó el rechazo violento hacia la autoridad en una zona donde la minería ilegal es, para algunos, la principal fuente de sustento, a pesar de su ilegalidad.

Las consecuencias físicas para los miembros de la Fuerza Pública fueron evidentes y preocupantes. A través de fotografías compartidas tras los incidentes, se pudo constatar que varios uniformados sufrieron lesiones diversas. Uno de los soldados presentó hematomas profundos y heridas abiertas en la zona del hombro, mientras que otro militar registró múltiples golpes y marcas contusas en la espalda y los brazos, producto de las agresiones físicas directas recibidas durante el tumulto.

Estas lesiones ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las tropas cuando se enfrentan a movilizaciones civiles hostiles que actúan como escudos o agresores en defensa de actividades delictivas. Ante estos hechos, el Ejército Nacional emitió un comunicado oficial en el que manifestó su más enérgico rechazo a los actos violentos.

La institución subrayó que estas acciones atentan directamente contra la institucionalidad del país y obstaculizan los esfuerzos del Gobierno Nacional por proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad en los territorios y salvaguardar la seguridad de todas las comunidades. Según el alto mando, el operativo estaba plenamente justificado y orientado a frenar la explotación ilícita de minerales, la cual genera daños ambientales irreversibles y financia grupos al margen de la ley.

Actualmente, las autoridades competentes, en conjunto con los organismos de inteligencia, avanzan en un proceso exhaustivo de identificación de las personas que participaron activamente en los ataques y en la quema del vehículo oficial. Se espera que, a través del análisis de los videos y testimonios, se puedan iniciar los procesos judiciales correspondientes contra quienes cometieron delitos de daño en bien ajeno, lesiones personales y obstrucción a la justicia.

El Estado ha reiterado que no cederá ante la intimidación y que continuará desplegando operativos en el Tolima para erradicar la minería ilegal y devolver la tranquilidad a la región de Ataco





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