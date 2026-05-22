Confrontación entre comunidades Misak y Nasa en Cauca deja al menos seis muertos y 60 heridos

La tensión en el norte del Cauca se ha vuelto violenta con enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa que han dejado al menos seis muertos y 60 heridos. El conflicto se ha originado por la ocupación de un predio que ambas comunidades reclaman como propio.

Autoridades investigan lo ocurrido mientras crece la preocupación por la seguridad en la región y posibles actores detrás de la confrontación. La tensión que desde hace meses se venía sintiendo en el norte del Cauca terminó por estallar en una jornada violenta que hoy deja a varias familias de luto y a una región en alerta.

Lo ocurrido en zona rural de Silvia no solo refleja un choque entre comunidades, sino un conflicto más profundo por la tierra, la memoria y los derechos ancestrales. Durante varias horas, el ambiente en el páramo de La Estilla estuvo marcado por gritos, desplazamientos y enfrentamientos que fueron subiendo de tono con el paso del día. Lo que comenzó como una acción para recuperar un predio terminó en una confrontación que hoy tiene consecuencias graves





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