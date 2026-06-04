Confrontación entre disidencias deja 48 muertos en el Guaviare y movilizaciones en Bogotá complican la movilidad

Una grave confrontación entre disidencias en la zona rural del Guaviare dejó un saldo de 48 muertos, incluyendo 11 menores de edad. El presidente anunció una operación militar para recuperar el control de la zona y garantizar la seguridad de la población civil. En otro tema, movilizaciones en rechazo a los resultados electorales han complicado la movilidad en Bogotá. La Iglesia ha pedido frenar el lenguaje agresivo de cara a la segunda vuelta presidencial, advirtiendo del peligro de violencia.

El 27 de mayo, una grave confrontación entre disidencias en la zona rural del Guaviare dejó un saldo de 48 muertos, incluyendo 11 menores de edad.

El presidente anunció una operación militar para recuperar el control de la zona y garantizar la seguridad de la población civil. Durante la misión, fueron abatidos tres disidentes y recuperado un menor.

Además, se incautó material bélico en la vía Ibagué-Melgar, incluyendo más de 1.200 cartuchos calibre 5.56, 18 cargadores para fusil, un cañón para ametralladora y otros componentes. Las labores de inteligencia continúan para identificar a otros integrantes de estas organizaciones y evitar nuevas confrontaciones. En otro tema, movilizaciones en rechazo a los resultados electorales han complicado la movilidad en Bogotá.

Una concentración inicial en la calle 26 con carrera 30 bloqueó de forma intermitente el sentido occidente-oriente de la avenida El Dorado. También se registró un asalto a un local en el centro de Bogotá en menos de un minuto. En Riohacha, el expersonero de Manaure, Rafael Freyle, fue asesinado cuando salía del sepelio de su hermano.

En el ámbito político, la Iglesia ha pedido frenar el lenguaje agresivo de cara a la segunda vuelta presidencial, advirtiendo del peligro de violencia. El expresidente Uribe ha instado a las Fuerzas Militares a cumplir con su deber ante la amenaza de Petro y Cepeda de no reconocer los resultados de las elecciones. Juan Manuel Charry ha calificado la situación como sin precedentes





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