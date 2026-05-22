Confrontaciones entre pueblos indígenas en Cauca dejan seis muertos y 60 heridos

Se reportaron enfrentamientos entre miembros de los pueblos indígenas Misak y Nasa en el departamento del Cauca, dejando seis muertos y cerca de 60 heridos. Un grupo de comuneros se encuentra retenido en un cabildo y se busca una solución pacífica a la disputa territorial.

En la zona rural del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca , se reportaron enfrentamientos entre miembros de los pueblos indígenas Misak y Nasa .

El saldo de estas confrontaciones es de seis personas fallecidas y cerca de 60 heridos según los reportes emitidos por el Ministerio de Defensa. En el desarrollo de estas disputas territoriales, un grupo de al menos 29 comuneros pertenecientes al resguardo indígena Misak se encuentra retenido en las instalaciones del Cabildo de Pitayó. La ubicación de estas personas en el cabildo se documentó a través de videos difundidos tras los choques entre las comunidades.

Respecto a la situación de los retenidos, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) asegura que los individuos están bajo condiciones de respeto a los derechos humanos e insistió en su disposición para facilitar un diálogo entre los pueblos Misak y Nasa. El despliegue de miembros de la fuerza pública hacia la zona del conflicto en Silvia. Las unidades militares en el terreno tienen la directriz de acompañar a la población civil y detener las confrontaciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez estableció que la presencia militar busca proteger a los habitantes tanto de los enfrentamientos directos entre las dos comunidades indígenas, como de posibles acciones por parte de otros actores criminales que operan en la región. Se propusieron diferentes vías de mediación. La vicepresidenta Francia Márquez presentó un ofrecimiento para actuar como mediadora en el conflicto territorial.

En su comunicación, en la que apeló a su origen como mujer caucana, señaló que la violencia no es el mecanismo para resolver los problemas entre grupos poblacionales que comparten una historia de exclusión. Adicionalmente, el Ministerio del Interior anunció la apertura de un espacio de concertación institucional con los líderes de los pueblos Nasa y Misak en la Casa de Nariño.

El encuentro está programado para el próximo lunes y contará con la participación de diferentes entidades del gobierno nacional con el fin de encontrar una solución pacífica a la disputa territorial





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