Daniel Díaz Acevedo, rehéne del Éxito en Cartagena, relata cómo el alcalde Abelardo de la Espriella lo identificó erróneamente como delincuente por su presencia en cámaras.

Tras el rescate de más de 67 personas que permanecieron secuestradas durante más de 17 horas en el Éxito de La Castellana en Cartagena, han emergido detalles críticos sobre los errores de identificación cometidos durante el operativo. Daniel Díaz Acevedo, uno de los rehenes que salió del establecimiento comercial escoltado por la Policía, reveló en una entrevista exclusiva para EL COLOMBIANO cómo fue acusado falsamente de ser uno de los presuntos delincuentes.

Acusación Errónea del Alcalde Abelardo de la Espriella

Daniel Díaz Acevedo, quien portaba una camisa verde al momento de ser rescatado, afirmó que el mandatario de la ciudad, Abelardo de la Espriella, lo confrontó directamente dentro de la zona segura. El presidente municipal le dijo que lo había visto en las cámaras de seguridad y le insinuó que tenía algún tipo de participación en los hechos delictivos, lo cual provocó la ira del rehéne quien respondió verbalmente con indignación ante la acusación infundada.

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La tensión aumentó cuando los agentes de las fuerzas especiales presionaron a Díaz Acevedo contra el suelo para exigirle silencio tras su respuesta confrontativa. A pesar de estar inmovilizado por las autoridades, el hombre exigió el respeto a sus derechos fundamentales y solicitó que se le aplicara el mismo riguroso procedimiento de verificación de huellas dactilares que se utilizó para distinguir a los retenidos de los agresores.

Mecanismo de Identificación y Rol Durante el Secuestro

Las autoridades identificaron a los rehenes de los secuestradores mediante análisis de huellas digitales, un método necesario porque los presuntos delincuentes se habían camuflado entre la multitud cambiando sus prendas de vestir. Díaz Acevedo explicó que durante la toma del almacén, los captivos le asignaron la función específica de caminar constantemente por las instalaciones llevando bebidas como licor, productos como Bonfiest, medicamentos como acetaminofén para las mujeres, agua y otros suministros a los hombres situados en la parte posterior del local.

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Este rol de suministro obligaba a Díaz Acevedo a pasar frecuentemente frente a los ventanales del comedor, áreas que estaban siendo observadas tanto por las cámaras de seguridad interiores como por los drones externos que monitoreaban el cerco policial. El rehéne comprendió de inmediato que sus movimientos constantes y visibles generarían una confusión fatal sobre su verdadera condición, anticipando que su presencia reiterada en las imágenes podría ser interpretada como la de un cuidador o cómplice de los criminales.

Detalles del Intervenido y Evidencia de Testimonio Directo

Durante el asedio, Díaz Acevedo estuvo físicamente muy cerca del hombre que finalmente fue abatido por las fuerzas especiales. Él confirmó que la muerte fue real y declaró ser un testigo presencial directo, ya que vio caer el cuerpo del individuo abatido prácticamente a su lado. Esta cercanía física y la observación directa del evento letal son detalles clave que corroboran su condición de víctima atrapada en el centro del caos, lejos de cualquier implicación criminal.

El incidente ilustra la complejidad y el caos reinante durante el operativo de rescate de 17 horas, donde la identificación visual fue insuficiente sin la verificación técnica de las huellas dactilares. La viralización de las fotografías de Díaz Acevedo y Carlos Tapia en redes sociales, quienes fueron las dos primeras personas en salir del Éxito, subraya los riesgos de la justicia por mano propia y la rapidez con la que se juzga a las víctimas en contextos de alta tensión mediática y policial.