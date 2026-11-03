Congelar libros: método eficaz de conservación contra plagas según expertos

Conoce la técnica avalada por conservadores para eliminar piojos de los libros y pececillos de plata congelando ejemplares en casa de forma segura.

El método de conservación que utiliza el congelador para proteger libros de plagas como los pececillos de plata y los piojos de los libros está ganando popularidad entre coleccionistas y lectores. Esta práctica cuenta con respaldo técnico de especialistas en preservación, quienes confirman su eficacia para eliminar insectos dañinos sin dañar el papel.

Logan Spurgeon impulsa método de congelación

Logan Spurgeon, autor de las novelas Hinterland y Sourwood, comenzó a congelar sus ejemplares tras adquirir libros de segunda mano con olores perceptibles. Investigando soluciones para eliminar los olores, descubrió recomendaciones para revisar las páginas y congelar los libros, una medida que también elimina las plagas. Publicó un video sobre el proceso y recibió amplia atención, confirmando que la congelación mata los insectos efectivamente.

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Kristi Westberg, jefa interina de preservación y conservación en la Biblioteca, Museo de Arte y Jardín Botánico Huntington en San Marino, California, validó esta técnica. Explicó que congelar los libros es una forma segura y comprobada de lidiar con los insectos que amenazan la integridad del papel y la encuadernación en colecciones personales y profesionales.

Protocolo seguro según Kristi Westberg

El procedimiento requiere colocar los libros en una bolsa sellada antes de congelarlos para evitar que los insectos escapen hacia la comida y prevenir la condensación al descongelar. Kristi Westberg recomienda mantener los ejemplares en el congelador durante al menos tres días, y hasta seis para mayor precaución ante infestaciones.

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En casos graves, se sugiere una segunda congelación porque los huevos de algunos insectos podrían sobrevivir al primer ciclo y eclosionar posteriormente. Westberg advirtió que la congelación resuelve el problema inmediato de las plagas, pero si no se corrigen las condiciones ambientales, los insectos podrían regresar.

Gestión de humedad y temperatura

La humedad es una preocupación crítica porque fomenta el crecimiento de moho, el cual sirve como alimento para los piojos de los libros. Kristi Westberg aconsejó evitar áticos, sótanos o garajes debido a fluctuaciones térmicas. Lo ideal es un ambiente estable entre 15,5 y 25 grados Celsius con una humedad relativa del 40 al 60 por ciento para garantizar la conservación a largo plazo.

Jeff Peachey y cajas protectoras

Jeff Peachey, conservador de libros dueño de Peachey Conservation en Nueva York, recomienda almacenar ejemplares significativos en cajas a medida. ArchivalBoxes.com ofrece cajas planas de calidad de archivo que se doblan sin adhesivo para aislar los libros de la luz y mitigar cambios ambientales, proporcionando protección física integral.

Mike Savage, gerente de calidad e innovación en Housing Works Bookstore en el centro de Nueva York, supervisó a voluntarios que evalúan donaciones. Los libros con daños evidentes por agua o moho, como decoloración o páginas pegadas, se destinan al reciclaje para mantener la calidad de los ejemplares disponibles para la venta y la comunidad.