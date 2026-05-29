Congestión en Bogotá por múltiples siniestros y bloqueos el 29 de mayo

Diversos accidentes y vehículos varados en Barrios Unidos, La Candelaria, Fontibón, Bosa, Kennedy, Suba y otras localidades generaron graves retrasos en la circulación. El Grupo Guía de Tránsito reguló el tráfico y coordinó la remoción de los vehículos involucrados, mientras el pico y placa continuó vigente para particulares y taxis.

El viernes 29 de mayo la movilidad en Bogotá estuvo marcada por una serie de incidentes y bloqueos que generaron importantes retrasos en diferentes zonas de la ciudad.

En la avenida Calle 80 con carrera 28, ubicada en Barrios Unidos, un automóvil colisionó con un motociclista, provocando la interrupción parcial del flujo vehicular en sentido oriente‑occidente. Al mismo tiempo, en la avenida Carrera 10 con calle 7, en La Candelaria, dos buses zonales del sistema integrado de transporte tuvieron un siniestro que obligó a cerrar temporalmente el carril sur‑norte, afectando la circulación de los usuarios del transporte público.

Otro accidente relevante se registró en la intersección de la avenida Boyacá con avenida Esperanza, en Fontibón, donde un motociclista sufrió una caída que congestiona este punto estratégico del occidente de la ciudad. En cada uno de estos escenarios el Grupo Guía de Tránsito desplegó personal para regular el tráfico, señalizar los trabajos y minimizar el impacto en la movilidad mientras se brindaba la atención necesaria a los afectados





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