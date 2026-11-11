Congestión en El Dorado por falla técnica en sala de Migración

OPAIN activa planes de contingencia tras congestión en la sala de Migración del Aeropuerto Internacional El Dorado, garantizando que no se comprometa la seguridad aérea ni los sistemas de navegación.

La mañana del martes 2 de agosto de 2023 registró una significativa congestión vehicular y peatonal en la nueva sala de Migración del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Esta situación crítica fue causada principalmente por demoras inusuales en los procesos de registro y por un flujo excepcionalmente alto de pasajeros que transitaban por las instalaciones.

Mecanismo de Contingencia Técnica Activado

La Operadora Portuaria Airera Nacional (OPAIN) confirmó que la interrupción en el servicio no comprometió la seguridad de las operaciones aéreas, ni afectó los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios fundamentales. Desde el momento exacto en que se identificó la falla tecnológica, OPAIN activó inmediatamente los planes de contingencia establecidos para este tipo de escenarios.

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Estos protocolos fueron implementados en coordinación directa con las aerolíneas operativas en el terminal bogotano. El objetivo central de esta medida coordinada fue garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones operativas durante el período de inestabilidad del sistema informático principal.

Procedimientos Alternativos y Verificación Manual

Para contrarrestar la falta de automatización, se implementaron procedimientos alternativos de embarque que requirieron la intervención humana directa. Los equipos técnicos trabajaron de manera ininterrumpida junto con el proveedor tecnológico responsable para solucionar el problema y restablecer los servicios en el menor tiempo posible.

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Las medidas específicas incluyeron la implementación manual del manejo de pasabordos y etiquetas de equipaje. Asimismo, se procedió a la verificación manual de los documentos de viaje en todos los accesos a los muelles, asegurando que cada pasajero cumpliera con los requisitos legales de salida e ingreso al país sin depender de la lectura digital automática.

Monitoreo Continuo y Recomendaciones a Viajeros

OPAIN asegura que mantiene un monitoreo constante de la operación actual y acompaña activamente a las aerolíneas para facilitar la atención de los pasajeros afectados. La compañía reitera su compromiso con la transparencia informativa mientras se resuelven los problemas técnicos subyacentes.

Se recomienda a los viajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de desplazarse. Además, se insta a llegar al aeropuerto con suficiente anticipación para evitar contratiempos adicionales derivados de posibles retrasos en la emisión de documentos físicos.