Congestión nasal en bebés: cómo afecta la lactancia según la doctora Pilar Hoyos

La doctora Pilar Hoyos explica cómo la congestión nasal interfiere en la alimentación de los bebés, qué señales observar y cuándo acudir a urgencias.

La congestión nasal puede interferir en la alimentación de los bebés durante sus primeros meses de vida, según explicó la doctora Pilar Hoyos. La especialista describió cómo identificar los síntomas, qué cuidados deben tener los padres y en qué momentos es necesario acudir a urgencias.

La lactancia materna exige una coordinación precisa entre la succión, la deglución y la respiración. Aunque muchas dificultades para alimentar a un bebé se atribuyen a problemas de agarre o a una baja producción de leche, la congestión nasal es una condición que no siempre recibe suficiente atención.

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Congestión nasal y alteración de las tomas

La congestión nasal impide que el bebé respire con normalidad mientras mama, lo que lo obliga a interrumpir la succión con frecuencia. Durante los primeros meses de vida, los bebés dependen principalmente de la respiración nasal, por lo que la inflamación o la obstrucción de las fosas nasales vuelve más complicada la tarea de alimentarse.

Según la doctora Pilar Hoyos, el menor puede desprenderse constantemente del pecho para tomar aire y no consigue completar sus tomas. Este patrón altera el ritmo habitual de alimentación y puede repercutir en la nutrición del bebé.

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La especialista señaló que el cerebro del pequeño prioriza la respiración sobre la alimentación. Cuando tiene dificultades para respirar por la nariz, el bebé interrumpe la lactancia con mayor frecuencia para recuperar el aire, lo que hace necesario observar no solo cuánto come, sino también la manera en que lo hace.

Señales de alerta de la congestión nasal

Los sonidos respiratorios que parecen provenir de la nariz, como una especie de ronquido, son una de las señales que deben llamar la atención de los padres. La doctora Pilar Hoyos recomienda evaluar la situación cuando un bebé se separa del pecho con frecuencia para respirar.

También es importante identificar si las tomas comienzan a durar mucho más de lo habitual o si el bebé deja de completar su alimentación. Estas manifestaciones pueden indicar que la obstrucción nasal está interfiriendo en la coordinación necesaria para comer.

La especialista también insistió en reconocer cuándo el caso requiere atención médica. Ante signos de compromiso respiratorio, la doctora Pilar Hoyos indicó que es necesario acudir al servicio de urgencias y evitar recurrir únicamente a remedios caseros o a tratamientos por cuenta propia.

Cuidados de higiene nasal para bebés

La doctora Pilar Hoyos destacó la importancia de mantener una higiene nasal adecuada y de utilizar herramientas diseñadas para las necesidades de los menores. Explicó que existen soluciones isotónicas e hipertónicas, y que su uso depende de la situación de cada bebé.

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Las soluciones isotónicas pueden formar parte de las rutinas de higiene nasal, siempre que se utilicen productos apropiados para la edad del bebé y siguiendo las recomendaciones de un profesional de salud. Las hipertónicas, en cambio, se emplean en situaciones específicas de mayor congestión, como algunos episodios de resfriado, y no deben confundirse con productos de uso cotidiano.

La especialista también advirtió sobre el cuidado de los dispositivos utilizados para realizar lavados nasales. La mucosa nasal de los recién nacidos es especialmente delicada, pues debe adaptarse al ambiente exterior después de permanecer en el entorno cálido y húmedo del vientre materno. Por eso, una irrigación inadecuada o demasiado agresiva puede provocar irritación e inflamación.

Cuándo acudir a urgencias por dificultad respiratoria

Si la congestión nasal se acompaña de signos de dificultad respiratoria, el menor debe recibir valoración médica. La doctora Pilar Hoyos subrayó que la observación diaria permite identificar a tiempo los cambios en la respiración y en la alimentación.

Entre las recomendaciones generales para cuidar la salud respiratoria de los bebés se encuentran mantener una adecuada higiene nasal, prevenir las infecciones respiratorias mediante el lavado frecuente de manos y utilizar tapabocas cuando hay síntomas respiratorios en el entorno familiar. Consultar oportunamente evita que una congestión aparentemente leve termine afectando el bienestar del menor.