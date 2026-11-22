Investigadores señalan a Claudia Romero del Pacto Histórico por usar un título de la Javeriana no registrado. La congresista responde ante las acusaciones de falsedad académica.

La congresista Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá y miembro del Pacto Histórico, se enfrenta a nuevas acusaciones sobre la autenticidad de sus credenciales académicas. Informantes denuncian que la parlamentaria habría afirmado ser egresada de la Universidad Javeriana en Administración de Empresas, una afirmación que contrasta con los registros oficiales de la institución educativa en Bogotá.

Verificación académica y base de datos oficial

El usuario de la plataforma X conocido como Pedraza, quien gestiona la cuenta Rentas, realizó una verificación directa de la trayectoria escolar de la política. Este investigador contactó a la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad Javeriana para confirmar el estatus de la representante. La institución respondió afirmando categóricamente que Claudia Teresa Romero Nader no figura en su base de datos de registro académico.

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La respuesta oficial de la universidad especifica que la congresista nunca estuvo inscrita como estudiante en dicha casa de estudios. Pedraza añadió que también consultó al Consejo Profesional de Administradores de Empresas, entidad que confirmó que ni está matriculada ni existe registro profesional alguno a su nombre en esta área específica.

Contexto de escándalos por títulos falsos

Este caso se suma a una serie de controversias relacionadas con falsificación de títulos dentro del Pacto Histórico. El mismo informante había destapado previamente el caso de la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín. A ella se le acusó de presentar un título profesional como ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia con información falsa.

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También se ha señalado a la representante por el Atlántico, Andrea Vargas, quien afirmó ser abogada graduada de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, no figura como egresada de dicha facultad. Vargas tuvo que defenderse a raíz del escándalo generado por el caso de Estrada Holguín, evidenciando un patrón de cuestionamientos sobre credenciales académicas en la bancada.

Respuesta política y próximos pasos

Ante estas revelaciones, la congresista Claudia Romero se ve obligada a aclarar su posición pública. Las acusaciones ponen en riesgo su legitimidad política y exponen el tema de la transparencia en las credenciales de los funcionarios electos. El Pacto Histórico debe manejar estas denuncias para preservar su imagen institucional frente a la ciudadanía colombiana.

La situación continúa desarrollándose mientras los organismos competentes revisan la información proporcionada. Los ciudadanos exigen claridad sobre el origen de las afirmaciones hechas por los candidatos durante sus campañas electorales. Este caso podría influir en la percepción pública sobre la integridad de los miembros del Pacto Histórico en el futuro cercano.