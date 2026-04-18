Congresista Conservador Suspendido por Apoyar a Candidato Opositor

La veeduría del Partido Conservador suspendió al congresista Fernando Niño de toda actividad oficial por anunciar su respaldo al senador Iván Cepeda, rompiendo la línea del partido que apoya a Paloma Valencia. La decisión implica la pérdida de voz y voto, y abre un debate sobre la disciplina interna.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia de Partidos y Movimientos Políticos del Partido Conservador ha tomado una medida drástica al suspender al congresista Fernando Niño de todas las actividades que lo representen ante la colectividad. Esta decisión se produce tras el reciente anuncio del congresista de brindar su apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda .

Niño comunicó su postura a través de un video difundido en sus redes sociales, donde expresó: Anuncio mi respaldo a Iván Cepeda y a Aida Quilcué, convencido de que Colombia debe avanzar hacia reformas sociales que dignifiquen la vida, impulsen el desarrollo humano y pongan al Estado al servicio de la gente. Esta decisión responde al compromiso con las necesidades del departamento de Bolívar y a la convicción de construir un país más justo y solidario.

La investigación disciplinaria iniciada por la veeduría del partido contra Niño abarca la suspensión de todas sus actividades, lo que incluye la imposibilidad de ejercer su voz y voto en cualquier actuación como militante y representante a la Cámara. Esta acción disciplinaria subraya la rigidez con la que el partido Conservador pretende mantener la cohesión interna y el acatamiento de sus directrices. La postura de Niño representa una clara disidencia con la línea trazada por la dirección del partido.

Es pertinente recordar que el Partido Conservador, en su directorio nacional, había manifestado públicamente su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. En ese contexto, se advirtió explícitamente que podrían existir sanciones para aquellos miembros que no acaten esta decisión oficial. Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, enfatizó la obligatoriedad de este respaldo al declarar: Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales.

La suspensión de Fernando Niño pone de manifiesto la tensión interna dentro del Partido Conservador, donde las divergencias ideológicas y las alianzas políticas personales pueden tener consecuencias directas en la carrera y la participación de sus miembros. La colectividad busca reafirmar su unidad en torno a la candidata oficial, Paloma Valencia, y evitar cualquier tipo de fragmentación que pueda debilitar su posición en el escenario político nacional. La situación de Niño servirá como precedente y advertencia para otros militantes que consideren tomar caminos políticos distintos a los marcados por la dirección del partido, especialmente en un año electoral donde la disciplina y la cohesión son consideradas elementos cruciales para el éxito.

El departamento de Bolívar, de donde es oriundo Niño, podría verse afectado por esta situación, ya que las decisiones de sus representantes a nivel nacional tienen un impacto directo en la gestión y el desarrollo de la región. La determinación de Niño de apoyar a Iván Cepeda, un senador asociado con un espectro político distinto al del Partido Conservador tradicional, ha sido interpretada por la veeduría como una falta grave a la disciplina partidista y un quiebre de la lealtad esperada hacia la colectividad y sus candidatos oficiales.

La decisión de la veeduría no solo afecta la participación de Niño en las actividades del partido, sino que también pone en entredicho su permanencia dentro de la bancada conservadora en el Congreso. El reglamento interno de los partidos políticos suele contemplar mecanismos para sancionar o incluso expulsar a miembros que actúen en contra de los intereses y las directrices establecidas. El futuro político de Fernando Niño dentro del Partido Conservador, así como su relación con el senador Iván Cepeda y su movimiento, quedan ahora en una situación de gran incertidumbre, a la espera de posibles apelaciones o de la evolución de la investigación disciplinaria.

La política colombiana se caracteriza por complejas negociaciones y alianzas cambiantes, donde las lealtades partidistas a menudo se ven puestas a prueba. El caso de Fernando Niño ejemplifica esta dinámica, donde un congresista, en nombre de convicciones personales y del desarrollo de su región, decide apartarse de la línea oficial de su partido, enfrentándose a las consecuencias disciplinarias que ello conlleva. El Partido Conservador, al tomar esta medida, busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la unidad y la disciplina para alcanzar sus objetivos electorales, demostrando que no tolerará deserciones o apoyos a candidatos de la oposición que puedan comprometer sus aspiraciones políticas. La opinión pública y los analistas políticos estarán atentos a los próximos pasos en este caso, que podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las disidencias internas en los partidos tradicionales colombianos.





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fernando Niño Iván Cepeda Partido Conservador Paloma Valencia Disciplina Partidista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fondo Monetario Internacional anuncia el restablecimiento de relaciones con Venezuela tras siete años de suspensiónEl Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de Delcy Rodríguez tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de reconocimiento del gobierno, según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

Read more »

Crecen dudas por elecciones en Perú: “Hubo irregularidades que orientaban el voto”Jorge Montoya, congresista de Perú, alertó fallas electorales, habló de irregularidades y defendió al Banco Central.

Read more »

8 actividades ecoturísticas para hacer en Bolívar en 2026Bolívar ofrece un paraíso para los amantes de la naturaleza con actividades ecoturísticas que combinan aventura, conservación y paisajes únicos para desconectarse y apoyar el turismo sostenible en la región Caribe.

Read more »

“Es ilegal”: Kevin Viveros reveló que demandó a Atlético Nacional ante la FIFAEl delantero de Atlético Paranaense dejó claro que, a pesar de apoyar a sus excompañeros de Atlético Nacional, terminó mal con el club

Read more »

Partido Conservador sancionó a primer congresista por anunciar su apoyo a Iván CepedaLa colectividad tomó la decisión de respaldar la aspiración de Paloma Valencia y por apartarse de ella, determinó suspenderle al representante Fernando Niño su derecho a voz y voto.

Read more »

La congresista electa “Lalis” denuncia a Santiago Botero por presunta compra de votos en campañaMaratón de radio

Read more »