La congresista Luz Verónica Estrada abandonó su cargo en Apolo Sima tras ser descubierta la falsedad de su título de ingeniera, generando una denuncia penal y un escándalo reputacional para Continental Gold.

La investigadora y congresista Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, confirmó la vigencia de las acusaciones sobre engaños laborales al revelarse su breve y conflictiva vinculación con la empresa minera Apolo Sima. Esta firma opera en el occidente de Antioquia bajo la dirección de la multinacional Continental Gold, la cual detalló los hechos que condujeron a la separación profesional.

Contratación basada en documentos falsos

Continental Gold informó que Estrada se postuló para la vacante de jefe de mina a principios de 2024, afirmando poseer la titulación de ingeniera de Minas. La candidata fue contratada oficialmente el 17 de enero de ese mismo año, presentando ante el recurso humano imágenes escaneadas de supuestos diplomas que certificaban su formación académica en dicha disciplina técnica.

Also read Congresista Luz Estrada habría falsificado diploma de la U. Nacional

No obstante, la empresa detectó falencias significativas en su desempeño operativo y sospechó que la nueva funcionaria carecía del conocimiento profesional requerido para el puesto. Ante estas inconsistencias, Apolo Sima exigió la presentación de certificaciones originales que ratificaran el título académico, un requisito que Estrada no logró cumplir dentro de los plazos establecidos.

Verificación académica y renuncia inmediata

Joseph Rodríguez, apoderado legal de la minera, explicó que la candidata fue entrevistada bajo la premisa de que cumplía con todos los requisitos, incluyendo su condición de madre cabeza de familia, lo cual generó expectativas legítimas sobre su capacidad técnica. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando se cuestionó la validez de los papeles presentados.

Advertisement

El diploma que Estrada aportaba mencionaba a la Universidad de Antioquia como la institución otorgante del grado de ingeniera de Minas. Las directivas de la empresa notaron una discrepancia fundamental, ya que la sede de Medellín de dicha universidad no ofrece dicha carrera, lo que levantó sospechas inmediatas sobre la autenticidad del documento y la identidad real de la contratada.

Ante la imposibilidad de justificar la titularidad de la ingeniería y la falta de documentos nuevos, Estrada optó por renunciar el 1 de marzo, interrumpiendo su gestión apenas un mes y medio después de su ingreso formal a la compañía minera del occidente antioqueño.

Denuncia penal por estafa contra funcionaria

Para confirmar las dudas iniciales, Continental Gold tramitó una solicitud oficial a la Universidad de Antioquia en 2024 para verificar el estatus académico de Luz Verónica Estrada. La respuesta fue contundente: la universidad confirmó que ella no era egresada de ningún programa de ingeniería de Minas en sus sedes.

Esta verificación activó los protocolos de denuncia, llevando a que las directivas de la institución de educación superior interpusieran un caso formal el 15 de abril del año pasado por presuntas irregularidades en los documentos aportados para obtener un empleo.

Advertisement

Actualmente, la empresa está elaborando un nuevo documento para presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Este paso es necesario debido al fuero constitucional de la congresista, con el fin de poner en conocimiento público las pruebas de la falsedad documental y solicitar las acciones penales correspondientes.

Impacto reputacional y acciones legales pendientes

El apoderado de la compañía subrayó que no descarta iniciar acciones civiles para reclamar daños y perjuicios derivados de la afectación a la reputación corporativa del grupo minero. El escándalo ha generado una percepción errónea en el mercado, donde algunos actores confunden a la empresa con cómplice del engaño en lugar de víctima de una mala fe profesional.

La situación refleja un golpe severo para la imagen de la multinacional, que debía demostrar rigurosidad en sus procesos de selección y transparencia con sus accionistas. La confirmación de la falta de credenciales académicas de Estrada cierra el ciclo de su breve gestión en Apolo Sima, dejando paso a un proceso judicial en curso.