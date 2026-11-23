La congresista María Elvira Salazar y el MinTIC exigen a X la suspensión de la cuenta de Gustavo Petro por presuntas violaciones a las normas de integridad cívica y posible incitación a la violencia.

La congresista colombiana María Elvira Salazar y el Ministerio de las TIC han ejercido presión simultánea sobre Elon Musk para la suspensión de la cuenta oficial del expresidente Gustavo Petro en la plataforma X. Esta acción inmediata surge como respuesta directa a las declaraciones del expresidente durante las recientes manifestaciones callejeras, las cuales son calificadas por los denunciantes como una amenaza clara contra la estabilidad democrática del país.

Denuncia formal por incitación a la violencia

María Elvira Salazar remitió una carta oficial dirigida a Elon Musk, owner de la red social, en la que insta a la eliminación de la cuenta de Petro. La legisladora argumenta que existen graves violaciones al código de conducta de la plataforma, atribuibles a un exjefe de Estado sudamericano. La senadora sostiene que las publicaciones del expresidente constituyen llamados explícitos al derrocamiento del actual gobierno colombiano a través de medios violentos.

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Para Salazar, estas acciones son reprochables y vulneran de manera evidente las reglas de integridad cívica establecidas por X. La congresista señala que Petro busca destruir la democracia colombiana al movilizar a lo que ella describe como matones hacia las calles para derrocar violentamente al Gobierno. Además, cita específicamente las normas que prohíben utilizar los servicios de la red social para manipular o interferir en procesos cívicos y elecciones.

Origen de las publicaciones controversiales

La base de la controversia es un video publicado por el exmandatario el sábado 21 de noviembre. En este material, Petro hace referencia a un discurso pronunciado durante las marchas del 19 de noviembre desde la ciudad de Cali. En dicha intervención, el expresidente afirmó que lo necesario es actuar en las calles de inmediato y que la ciudadanía debe restaurar la democracia real.

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Dos días después, el 21 de noviembre, Petro publicó en X un mensaje exigiendo al pueblo de Colombia que reclame la renuncia de Abelardo De la Espriella. Este post incluía un video donde se le solicitaba no esperar el voto y actuar contra un gobierno que él calificó de ilegítimo. Las autoridades argumentan que esta estrategia representa un plan antidemocrático y desestabilizador dirigido contra el Estado colombiano.

Reacción política y antecedentes en la plataforma

El Ministerio de las TIC solicitó formalmente a X suspender la cuenta @petrogustavo basándose en la posible incitación a la violencia. La entidad gubernamental señaló que la plataforma no debe servir para difundir acciones desestabilizadoras, considerando el alcance de la cuenta y la inclusión de Petro en la lista OFAC. Por su parte, el Pacto Histórico salió en defensa del expresidente, condenando la solicitud como un acto propio de una dictadura.

Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial, declaró que la oposición no será silenciada y calificó la medida como censurable. Esta situación no es aislada, ya que X ha suspendido anteriormente cuentas de líderes mundiales por riesgos similares. Elon Musk restableció la cuenta de Donald Trump en noviembre de 2022, tras haberla suspendido en enero de 2021 por riesgo de incitación a la violencia tras el asalto al Capitolio.