Congresista pide suspensión provisional del presidente por presunta participación en política

Una congresista ha solicitado la suspensión provisional del presidente por presunta participación en política, concentrándose en todos los expedientes relacionados con las denuncias y manteniendo bajo su conocimiento todos los procesos relacionados con el presidente, incluso algunos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y otras conductas.

Arizabaleta publicó un documento en el que solicitaba la suspensión al presidente por presunta participación en política . Según se informó en la sección Los Secretos de Darcy Quinn de La FM, la funcionaria concentra actualmente todos los expedientes relacionados con esas denuncias, una decisión que podría derivar en la apertura de una investigación formal o en el cierre de los procesos existentes.

Durante la emisión se indicó que, tras la controversia generada por una decisión previa, la representante tuvo que someter el asunto a la sala plena de la. Sin embargo, se explicó que su actuación no termina allí, debido a que mantiene bajo su conocimiento todos los procesos relacionados con el presidente. , incluidas algunas relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico y otras conductas.

También se precisó que existen varios procesos en curso y que hasta el momento no se ha producido ningún fallo. De acuerdo con la información divulgada, son seis las denuncias mencionadas. Estas fueron interpuestas por Juan Carlos Portilla, Lesli Cali, Lorena Patricia Lázaro, Germán Pardo, Luis Manuel Ríos y David José Valencia.

Las denuncias hacen referencia a presuntos delitos como lavado de activos, financiamiento de grupos de delincuencia organizada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos y abuso de autoridad





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