La Fiscalía investiga a Verónica Estrada por presunta falsedad en documento público. La Universidad Nacional denunció el uso de un título de ingeniería falso ante las autoridades judiciales.

La congresista Verónica Estrada, elegida por el Pacto Histórico para representar a Antioquia, enfrenta una investigación criminal por el presunto uso de un diploma universitario falsificado. Las autoridades judiciales y la Universidad Nacional han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer la autenticidad del título de Ingeniera de Minas y Metalurgia que la legisladora presentó ante diferentes entidades.

Dos denuncias oficiales contra el documento falso

La Universidad Nacional de Colombia ha interpuesto dos denuncias criminales contra Verónica Estrada por los delitos de falsedad en documento público y uso de documento falso. La primera queja fue presentada el 15 de abril de 2024, tras recibir una solicitud de verificación de la empresa multinacional Continental Gold, la cual confirmó que la congresista no era egresada de la institución. Este proceso judicial fue asumido por la Fiscalía 172 seccional de Medellín desde el 24 de abril de 2024.

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La segunda denuncia fue radicada el 20 de noviembre de 2025, cumpliendo exactamente un año de su presentación. Esta acción jurídica surgió tras una solicitud realizada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) para validar la autenticidad del título profesional de Estrada. La validación era un requisito indispensable para tramitar su matrícula profesional y ejercer legalmente su cargo en el sector ingenieril.

Inconsistencias técnicas en el registro universitario

Al contrastar los datos del diploma, que supuestamente fue otorgado el 16 de noviembre de 2021, con los archivos oficiales, la universidad detectó irregularidades graves. El documento cita el Registro N° 3645 Folio 07 del Libro de Diplomas N° 05. Sin embargo, la verificación de los archivos físicos confirmó que esos folios corresponden a graduados del año 2015, no a la denunciada.

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La institución educativa determinó que los autores del fraude tomaron datos reales de otros egresados para fabricar un documento público ilegítimo. La denuncia, firmada por la vicerrectora Mary Luz Alzate, incluye como pruebas la copia del diploma impugnado, un certificado que acredita que Estrada no es egresada y un informe técnico detallado sobre las inconsistencias encontradas en los libros de registro oficial.

Posibles vínculos con contratos públicos y la Dian

Las autoridades señalan que Verónica Estrada habría utilizado el mismo documento falso de manera continuada para engañar a entidades tanto del sector privado como del público. Se evidencia que el diploma fue utilizado para asumir los contratos que la congresista mantuvo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el año 2021, lo que sugiere un patrón de reincidencia en el uso de títulos académicos no verificados.

Reacciones institucionales y validez de la firma

Un detalle técnico crucial radica en la firma de la decana impresa en el documento. Durante el periodo en que Estrada supuestamente recibió su título, la decana de la Facultad de Minas era la profesora Verónica Botero. Esta académica confirmó que la firma en el diploma es falsa y no se parece en absoluto a la suya, sospechando además que podría ser una mala copia de la firma de María Alejandra Guzmán, actual vicerrectora académica.

A pesar de que el procedimiento fue iniciado por la universidad en abril de 2024, no existen avances públicos conocidos en la investigación. Este retraso permitió que Verónica Estrada se posesionara como representante a la Cámara el pasado 20 de julio, asumiendo sus funciones legislativas sin que se hubiera resuelto el escándalo sobre la legitimidad de sus credenciales académicas ante la justicia colombiana.