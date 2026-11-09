Congresistas colombianos vinculan a caciques y exalcaldes en sus equipos legislativos

La investigación revela cómo 285 legisladores destinan 87 millones de pesos mensuales por UTL para contratar familiares de políticos y figuras procesadas.

Una radiografía exhaustiva de las oficinas legislativas en Colombia ha expuesto una red compleja donde varias fichas de caciques políticos, algunos exalcaldes y figuras vinculadas a escándalos judiciales ocupan espacios clave en los despachos de los 285 legisladores. Este análisis detalla el funcionamiento interno de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), mecanismos que movilizan millones de recursos públicos y permiten entender las fuerzas que operan detrás de la influencia de esta rama del poder.

Mecanismo financiero de las Unidades Legislativas

Cada congresista dispone mensualmente de COP 87 millones exclusivamente para la conformación de sus respectivos equipos, los cuales pueden llegar a tener hasta 10 personas de confianza. Estas partidas se suman al salario base de COP 55 millones que reciben los legisladores por mes, creando un presupuesto significativo que alimenta las estructuras de apoyo dentro del Capitolio. Este engranaje de funcionamiento compromete fondos públicos que permiten a los miembros del Congreso construir coaliciones de poder mediante la contratación directa de aliados estratégicos.

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Origen de los equipos y lazos familiares

La composición de los 102 equipos que sustentan las discusiones en el Senado muestra una fuerte conexión con familias tradicionales de la política nacional, especialmente en los departamentos de Norte de Santander y Santander. Apellidos como Villamizar, Díaz Mateus, Acevedo y Suárez dominan esta zona nororiental, reflejando una tendencia clara donde los lazos sanguíneos y políticos determinan la ubicación de los cargos. William Villamizar Laguado, quien lleva las riendas de la gobernación de Norte de Santander, tiene varias fichas ubicadas estratégicamente en el Congreso, consolidando su influencia a través de su familia.

El caso del senador Wilmer Carrillo

Uno de los casos más destacados es el del senador Wilmer Carrillo del partido La U, quien ha sido señalado como uno de los principales alfiles de la gobernación nortesantandereana. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia lo condenó, en primera instancia, el pasado 9 de octubre a 8 años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Carrillo continúa asistiendo a las sesiones legislativas y manteniendo su equipo de trabajo. La presencia de familiares del gobernador Villamizar Laguado dentro de la UTL de Carrillo evidencia una estrecha alianza operativa que trasciende las condenas judiciales pendientes.

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Contrataciones cuestionables y salarios altos

Dentro del equipo de Carrillo se encuentran Cecilia Soler Gómez de Villamizar, esposa del gobernador, quien ocupa el cargo de Asesor 8, la categoría más alta para una UTL, con un salario de COP 26.263.575. Su nombramiento se produce tras un reconocimiento como gestora social otorgado por el propio Carrillo en 2019 cuando era representante a la cámara. Asimismo, Dilmar Villamizar Laguado, hermana del gobernador, sirve como Asesor 3 con un salario mensual de COP 17,5 millones, contando con estudios en administración pública que avalan su perfil profesional.

Vínculos con el exalcalde de Cúcuta

La conexión con la gobernación se extiende a la oficina del senador Luis Alfonso Mejía Núñez de Alianza Verde, donde trabaja Laura Cristina Cáceres Niño, exsecretaria de Educación de Norte de Santander. Cáceres, quien dejó su cargo en agosto, ingresó a la UTL como Asesor 7 con un salario de COP 24.512.670. Este despacho también alberga a Pablina Suárez Corzo, hermana del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien enfrenta una condena de 27 años de prisión por el asesinato del excontralor Alfredo Enrique Flórez Ramírez. La presencia de Isabel Márquez Rubio, expareja de Suárez Corzo, completa este entramado de funcionarios con historiales controvertidos.