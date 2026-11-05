Congreso analiza subir IVA medicina prepagada de 5% a 19% con Ley de Rescate Fiscal

La Ley de Rescate Fiscal propone elevar el IVA de la medicina prepagada al 19% desde 2028, generando incertidumbre sobre criterios técnicos y costos para millones de afiliados.

La aprobación de la Ley de Rescate Fiscal por parte del Congreso nacional representa un cambio tributario significativo para el sector salud privado, dado que el proyecto plantea incrementar la tasa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicada a la medicina prepagada. Esta iniciativa gubernamental busca elevar la carga impositiva desde la tarifa preferencial actual del 5% hasta alcanzar la tasa general del 19%.

Mecanismo del aumento tributario proyectado

El mecanismo propuesto por el Ministerio de Hacienda implica una modificación directa en el cálculo del precio final que pagan los consumidores por sus planes de salud. Este incremento de 14 puntos porcentuales se trasladaría íntegramente al costo de las mensualidades, afectando la economía doméstica de los usuarios. Para ilustrar el impacto financiero, un plan mensual con un valor base de $1 millón pasaría de costar $1.050.000 con el impuesto actual a $1.190.000 con la nueva tarifa.

Also read Ley de rescate económico desata críticas de concesionarios por mayor IVA a vehículos eléctricos

Esta diferencia de $140.000 mensuales representa un alza sustancial que impacta directamente el poder adquisitivo. La medida está programada para entrar en vigor el primero de enero de 2028, fecha que marca el inicio de la aplicación de estas nuevas reglas fiscales. Dicha entrada en vigencia depende exclusivamente de la discusión, modificación y aprobación final de la iniciativa en el Congreso de la República.

Defensas técnicas y cuestionamientos del gobierno

La diferenciación tributaria ha generado debate tras las respuestas del vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez durante una consulta de la periodista Camila Carvajal. El vicepresidente explicó que las pólizas de salud funcionan mediante un esquema de reembolso, donde el usuario paga directamente al prestador y luego solicita la devolución a la aseguradora. En contraste, la medicina prepagada opera mediante una red definida donde la entidad asigna médicos y centros asistenciales específicos.

Advertisement

Restrepo también señaló que los planes complementarios pueden cubrir preexistencias según las condiciones contractuales, diferenciándolos conceptualmente de la medicina prepagada. Sin embargo, cuando se le preguntó específicamente por qué estas diferencias operativas justifican un tratamiento fiscal distinto, el vicepresidente reconoció no tener claridad técnica sobre el asunto. Finalmente, derivó la pregunta al Ministerio de Hacienda, quien indicó que la distinción se basa en categorías tributarias establecidas por recomendación de los asesores redactores del proyecto.

Afectación a pólizas y planes complementarios

La controversia central radica en que las tres modalidades actuales de atención privada, incluyendo medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios, comparten actualmente la misma tarifa de IVA del 5%. La iniciativa legislativa rompe esta paridad al imponer la tarifa general del 19% exclusivamente a la medicina prepagada, mientras las otras dos mantienen un tratamiento diferente. Esta asimetría ha sido cuestionada por expertos y ciudadanos que ven a las tres como alternativas voluntarias para ampliar la cobertura de salud.

El sector ha destacado que la medicina prepagada ha ganado terreno significativamente en los últimos años. Los datos revelan que las afiliaciones aumentaron un 35% en los últimos cuatro años, y el gasto total del segmento podría alcanzar los $16,5 billones. Esta tendencia de crecimiento sugiere que un aumento impositivo drástico podría frenar la adopción de estos planes o encarecer la protección financiera de la clase media.

Impacto en cotizaciones y sistema de salud

Además del IVA, la Ley de Rescate Fiscal propone reformas estructurales en las cotizaciones al sistema de salud para trabajadores dependientes, independientes y contratistas. El objetivo es aumentar la recaudación para financiar la prestación de servicios médicos. Actualmente, los empleados aportan el 4% de su salario, pero la propuesta introduce escalas progresivas para quienes devenguen más de $3,5 millones mensuales.

Advertisement

Para los asalariados con ingresos superiores a $3,5 millones, las tasas de aportación oscilarían entre el 5,5% y el 8%, dependiendo del nivel salarial. Los empleadores también enfrentarían incrementos, aportando un adicional del 4% para salarios entre $3,5 millones y $5,25 millones, y hasta un 8,5% para ingresos superiores. Este ajuste busca redistribuir la carga financiera del sistema hacia los sectores de mayores ingresos.

Repercusiones para trabajadores independientes y el mercado

Los trabajadores independientes y contratistas también son objeto de cambios drásticos en su esquema de contribución. La propuesta modifica los porcentajes de aporte según los ingresos, con tarifas que podrían alcanzar el 15,5%. En la situación actual, estos profesionales cotizan con una tarifa del 12,5% sobre su ingreso base de cotización, el cual suele corresponder al 40% de sus ingresos mensuales.

Estas modificaciones, combinadas con el incremento del IVA en servicios privados, han generado advertencias sobre posibles presiones inflacionarias. Analistas del mercado proyectan que la Ley de Rescate Fiscal podría disparar la inflación durante los años 2027 y 2028. La medida representa un punto de inflexión en la política fiscal de salud, donde la búsqueda de recursos adicionales choca con la necesidad de mantener la accesibilidad y la estabilidad económica de los usuarios y proveedores del sector.