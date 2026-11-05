Congreso aprueba adición de 3,8 billones al PGN 2026 y traslados para emergencia

El Congreso aprobó 3,8 billones adicionales para el PGN 2026. Fondos para sismo de agosto 2026 y programa Colombia Mayor. Detalles de los traslados presupuestales.

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate una adición presupuestal por valor de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Este movimiento financiero se complementa con traslados por $1,47 billones diseñados para atender obligaciones prioritarias del Gobierno nacional en áreas críticas como emergencias, subsidios sociales, el sector energético y la defensa nacional.

Financiación de la recuperación post terremoto y adultos mayores

El proyecto de ley 401 de 2026 de la Cámara y el proyecto 280 de 2026 del Senado establecen que la mayor parte de los recursos adicionales, específicamente $2,7 billones, se destinarán al Fondo Milagro. Esta asignación tiene como objetivo principal financiar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, asegurando la asistencia humanitaria y la rehabilitación de infraestructura en los territorios impactados. La creación de este fondo responde a la necesidad urgente de respaldar a las comunidades damnificadas y avanzar en la reconstrucción de las áreas devastadas por la emergencia sísmica.

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Adicionalmente, $1,1 billones del paquete aprobado se dirigirán al fortalecimiento del programa Colombia Mayor. Esta inyección de capital permitirá ampliar la cobertura del programa e incrementar el subsidio mensual destinado a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Las fuentes de financiación para este componente social provienen de mayores ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional, por un monto de $891.000 millones, y de reintegros de fiducias identificadas, por $258.000 millones. El Ministerio de Hacienda confirmó que esta asignación busca reforzar la financiación de las transferencias monetarias a esta población específica.

Resolución de deudas del sector energético con Air-e

Entre los traslados presupuestales aprobados, destaca una operación de $1,2 billones orientada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta suma está destinada específicamente a atender las deudas pendientes de Air-e con el mercado eléctrico, una medida crucial para stabilizar las finanzas del sector. Los recursos para este fondo provendrán de dos fuentes: $750.000 millones asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y $450.000 millones provenientes del Ministerio de Minas y Energía.

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Estos fondos permitirán realizar pagos directos a los acreedores del Mercado de Energía Mayorista, cubriendo obligaciones liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). La medida busca atender específicamente las obligaciones con los generadores térmicos, abordando las necesidades financieras inmediatas del sector energético sin incrementar el monto global del PGN de 2026.

Liquidez para retiro de la Fuerza Pública y ajustes del DPS

En el ámbito de la defensa, las comisiones aprobaron un traslado de $238.800 millones provenientes de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur). De este total, $52.300 millones se asignarán al Ministerio de Defensa Nacional y $186.400 millones a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil). El propósito es garantizar la liquidez para el pago de asignaciones de retiro, mesadas y servicios médicos de los veteranos de la Fuerza Pública, cumpliendo obligaciones sin requerir recursos adicionales al presupuesto general.

Finalmente, se aprobó un traslado de $27.500 millones dentro de los programas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Estos recursos se moverán del rubro de fortalecimiento institucional hacia el programa Colombia Mayor para complementar su financiación. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, agradeció a los legisladores por el trabajo durante el debate, mientras el proyecto continúa su trámite legislativo en el Congreso de la República para su segunda discusión.