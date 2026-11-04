Congreso aprueba Ley de Sometimiento a Abelardo De La Espriella en Colombia

El Congreso colombiano aprobó la ley que permite el sometimiento a justicia de Abelardo De La Espriella. El texto avanza hacia la sanción presidencial con reacciones políticas divergentes.

El Congreso de Colombia ha dado un paso definitivo en la aprobación de la Ley de Sometimiento dirigida específicamente contra Abelardo De La Espriella, líder del Clan del Golfo. Este hito legislativo se consolidó tras la votación favorable tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, cerrando una etapa crucial del proceso democrático para combatir la estructura criminal liderada por De La Espriella.

Aprobación legislativa y estrategia espejo

La iniciativa radicada originalmente por el Gobierno ante el Congreso el pasado 13 de octubre cobró vida jurídica efectiva tras superar las barreras parlamentarias. Hacia la medianoche, concluyó la discusión del proyecto utilizando nuevamente la conocida estrategia "espejo", mediante la cual se aprobaron dos textos legislativos idénticos. Esta maniobra técnica buscaba evitar la necesidad de una comisión de conciliación, la cual habría prolongado innecesariamente el trámite legislativo y retrasado la aplicación de la norma.

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Con esta resolución, el Ejecutivo nacional cuenta con un plazo estricto hasta el 4 de noviembre para proceder con la sanción presidencial correspondiente. Este lapso es fundamental para que la ley entre en vigor y permita al Estado aplicar los mecanismos legales diseñados para someter a De La Espriella y su organización a la jurisdicción ordinaria bajo condiciones específicas negociadas.

Posturas oficiales y defensa del gobierno

Honorio Henríquez, presidente del Senado perteneciente al Centro Democrático, destacó que la aprobación contó con plenas garantías democráticas y un debate transparente que incluyó más de 77 intervenciones,多数 de ellas provenientes de la oposición. Henríquez aseguró explícitamente que no habrá beneficios indebidos para solicitados de extradición ni responsables del reclutamiento de menores, reafirmando que el objetivo central es combatir la criminalidad y garantizar que el Estado prevalezca sobre los delincuentes.

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Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de la República, también emitió un mensaje de apoyo inmediato. Ramírez calificó la aprobación como un momento histórico para acabar con la impunidad y señaló que ya no deberían existir curules inmerecidas para criminales que nunca entregaron información real sobre el narcotráfico. Para ella, este avance cierra un ciclo de violencia y abre la puerta a la contundencia necesaria de la justicia colombiana.

El senador Hernán Cadavid, quien actuó como ponente del proyecto en el Senado, felicitó a sus colegas de la Cámara por su compromiso. Cadavid afirmó que el Senado ha cumplido con Colombia al aprobar esta herramienta vital para enfrentar los desafíos actuales de orden público. Asimismo, Daniel Briceño, representante a la Cámara y otro ponente clave, celebró la noticia como el fin de la llamada "Paz Total" del presidente Gustavo Petro, agradeciendo el trabajo conjunto de ambas corporaciones legislativas.

Oposición y críticas del Pacto Histórico

Por otra parte, Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, expresó una fuerte disidencia. Becerra argumentó que la ley fue impuesta a medianoche, apresuradamente y con múltiples errores y arbitrariedades. Él denunció que, en realidad, los testaferros del narcotráfico son quienes reciben rebajas penales, mientras que el presidente obtiene facultades extraordinarias del Congreso. Según su análisis, quienes protestan quedan expuestos a ser señalados de terroristas, se cierran caminos a la paz negociada y las víctimas permanecen fuera de cualquier acuerdo justo.

Isabel Zuleta, senadora de la bancada de oposición, resaltó una victoria específica en la negociación: la eliminación del artículo 25. Zuleta se había opuesto firmemente a las facultades de contratación directa contempladas inicialmente en el proyecto, advirtiendo que estas abrían la puerta a la corrupción y al uso indebido de recursos públicos. Su intervención logró modificar el texto final para blindar estos aspectos financieros.

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Impacto constitucional y siguiente paso

Alba Lucía Velásquez, exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, ofreció una perspectiva institucional crítica pero constructiva. Velásquez advirtió que aprobar una ley no equivale automáticamente a garantizar justicia. En un Estado social de derecho, el éxito real del sometimiento debe medirse por la verdad que esclarece los hechos, las víctimas que se reparan y las estructuras criminales que se desmantelan, recordando que la paz es un mandato constitucional y no solo una consigna de gobierno.

Abelardo De La Espriella, figura central del conflicto, también reaccionó ante la noticia oficializando su aceptación del proceso. De La Espriella expresó su agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, destacando el extraordinario trabajo, compromiso y dedicación demostrados durante todo el proceso para sacar adelante esta importante iniciativa legal.

El próximo paso crítico reside en la firma del presidente de la República antes del 4 de noviembre. Si se sanciona, la ley establecerá las bases legales únicas para la salida de De La Espriella de la actividad armada, marcando un precedente significativo en la historia reciente de la política de seguridad y justicia en Colombia.