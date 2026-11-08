Congreso aprueba Ley de Sometimiento: Rebajas de pena y papel clave de las víctimas

El Congreso de Colombia aprobó la Ley de Sometimiento, estableciendo rebajas de hasta el 50% en penas a cambio de sumisión, con participación directa de víctimas en el proceso judicial.

El Congreso de Colombia aprobó esta semana la Ley de Sometimiento en un proceso intenso que se extendió hasta casi la medianoche del lunes festivo, precisamente antes de que venciera la prórroga de la ley de orden público el 4 de noviembre. Esta iniciativa legislativa busca transformar el enfoque de seguridad nacional, alejándose de modelos anteriores de pacificación para implementar un sistema donde el Estado ofrece condiciones específicas a quienes deciden sumarse a la legalidad. La aprobación fue impulsada principalmente por el senador Hernán Cadavid, quien asumió el liderazgo de la ponencia en la cámara alta y defendió la necessity de este nuevo marco jurídico para combatir la delincuencia común y terrorista.

Mecanismo de Rebajas Penales y Condiciones Estatales

La Ley de Sometimiento funciona como una oferta unilateral del Estado colombiano dirigida a criminales, estableciendo un esquema de reducción de penas basado en la adhesión estricta a condiciones legales. Según lo detallado por el senador Hernán Cadavid, los cabecillas de estructuras criminales pueden recibir rebajas de hasta el 30% en sus condenas, mientras que los miembros no líderes pueden beneficiarse con hasta un 50% de descuento en sus sentencias. Este sistema no constituye una negociación política con grupos armados, sino un acogimiento a la justicia donde el Estado impone el cumplimiento estricto de compromisos o enfrenta a los delincuentes con todo el poder de la ley. La penalidad mínima bajo este régimen es de diez años, garantizando que no exista excarcelación inmediata ni interrupción de órdenes de extradición vigentes.

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Posición de las Víctimas y Crítica a la JEP

El proyecto legislativo otorga un papel central a las víctimas del conflicto, corrigiendo lo que se considera un olvido histórico en procesos anteriores como el Acuerdo de Paz con las Farc bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Hernán Cadavid enfatizó que, aunque no se crea una jurisdicción especial, las víctimas tienen participación directa al momento de evaluar los beneficios penales, requiriendo que se exprese satisfacción ante la justicia para que se otorguen las rebajas. Este enfoque se contrasta duramente con la Justicia Especial para la Paz (JEP), cuya figura Germán Ramelli fue criticada por el senador por permitir la libertad de delincuentes mientras cabecillas como Iván Márquez y Jesús Santrich no fueron sancionados adecuadamente. La Ley de Sometimiento asegura que las personas que ya participaron en procesos de justicia transicional no puedan obtener beneficios adicionales bajo esta nueva normativa.

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Impacto Inmediato y Futuros Pasos del Gobierno

La aprobación de esta ley es solo el primer paso en una estrategia más amplia de seguridad nacional que el Gobierno Nacional presentará en los próximos días. El Ministerio de Justicia, dirigido por Iván Cancino, ha mantenido una postura reservada al negar entrevistas por directiva presidencial, dejando que los detalles operativos los explique la oposición y los ponentes legislativos. Se espera que el Ejecutivo presente al Congreso un estatuto antiterrorista que complementará la Ley de Sometimiento, proporcionando instrumentos concretos para recuperar la tranquilidad ciudadana. Este paquete legislativo se adaptará a realidades locales, enfocándose en la erradicación de cultivos ilícitos en unas zonas, el combate a la extorsión en otras y la protección contra el reclutamiento de menores, especialmente menores de 14 años, quienes no recibirán beneficios penales bajo ninguna circunstancia.